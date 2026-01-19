El pediatra Montes de Oca explicó cómo hacer la maniobra de Heimlich en niños: el paso a paso

El pediatra Diego Montes de Oca compartió en su cuenta de Instagram, en la cual tiene más de un millón y medio de seguidores, un video acerca de cómo realizar la famosa Maniobra de Heimlich, con el propósito de saber cómo actuar si un niño se atraganta y no hay personal médico cerca.

Esta técnica puede marcar la diferencia y salvar vidas. Es un procedimiento básico de primeros auxilios que sirve para destrabar una vía aérea cuando se ve obstruida. La misma consiste en hacer compresiones rápidas hacia dentro y hacia arriba. En un reel gráfico y actuado, Montes de Oca enseñó cómo reproducirlo y qué hay que tener en cuenta antes de llevarlo a cabo.

Antes de presionar en el abdomen, hay que dar cinco golpes en la espalda (Fuente: Instagram/@drdiegomontesdeoca)

La maniobra de Heimlich paso a paso

Para realizar esta maniobra de forma correcta, hay que poner de pie a la persona afectada; luego, “tenés que darle cinco golpecitos en la espalda. Después hay que agarrar con el pulgar arriba del ombligo (abrazando desde atrás al sujeto). Y presiono hacia adentro y hacia arriba cinco veces”.

“Después, nuevamente, doy cinco golpes en la espalda. Y ahí desobstruyó la vía respiratoria”, indicó el pediatra. De esta manera sostuvo: “Ante el atragantamiento hay que saber actuar y para eso se debe hacer un curso en el lugar que te quede más cómodo, pero hay que realizarlo, ya que te brinda las herramientas para poder responder ante una emergencia”.

Luego de los cinco golpes en la espalda, hay que presionar hacia adentro y hacia arriba con el puño sobre el ombligo (Fuente: Instagram/@drdiegomontesdeoca)

La maniobra de Heimlich tiene que ponerse en práctica cuando el individuo no puede expulsar el elemento con el que se atragantó y comienza a tener dificultad para respirar. En ese punto hay que actuar con la técnica. Es importante tener en cuenta que, si la persona aún puede respirar o hablar, no hay que ponerla en efecto y hay que dejar que lo intente por sus propios medios.

Recordá que si estás solo y te ahogás con un alimento, también podés dar paso a esta maniobra y salvar tu vida. Para ello debés colocar la parte de tu abdomen sobre el borde de una silla o una mesa. De esta manera podrás hacer las compresiones necesarias para expulsar aquello que obstruye tu respiración. Para más información, ingresá al siguiente sitio web oficial correspondiente al Ministerio de Salud.