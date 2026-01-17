Cuatro beneficios del magnesio que seguro que no sabías, según un nutricionista

Carlos Ríos, un reconocido nutricionista español con más de 1.6 millones de seguidores en Instagram (@carlosriosq), reveló cuatro beneficios del magnesio que seguro que no sabías. Para ello, enumeró los pasos a seguir en su “fórmula superior” y atrajo mucho interés en redes sociales al tratarse de una guía con consejos para llevar una vida saludable.

Si bien la información más importante estuvo en el video, el especialista agregó algunos detalles más en la descripción textual del mismo. En un primer lugar, decidió titular este tema como “Magnesio realfooding” y adjuntó una “fórmula superior” para absorber este mineral, la cual combina cuatro fuentes de magnesio de excelente biodisponibilidad para una absorción óptima e incluye Magnesio Bisglicinato Albion, una de las formas “más biodisponibles y mejor toleradas”. Así, junto con cada dosis, reveló que el cuerpo recibe el magnesio que realmente necesita para:

Apoyar el metabolismo energético y reducir la fatiga .

. Favorecer la función muscular y del sistema nervioso.

y del sistema nervioso. Regular el estado de ánimo y reducir el estrés .

y . Maximizar la absorción y biodisponibilidad gracias a su combinación de formas avanzadas.

El magnesio es fundamental para combatir el estrés

Por el lado del video, el nutricionista expresó: “Cuatro beneficios que seguro que no conocías sobre la suplementación con magnesio. Sabemos que el magnesio es un mineral que juega un rol fundamental en tus niveles de energía y también en la mejora de tu descanso, pero los beneficios van mucho más allá. Diferentes ensayos clínicos han demostrado que la suplementación con magnesio es segura y que puede reducir los niveles de presión arterial, glucosa en sangre y triglicéridos, por lo que sabemos que la suplementación con magnesio es segura, barata y juega un papel fundamental en la regulación de todo tu metabolismo y tu salud general”.

Luego, Ríos se metió de lleno en los beneficios: “El magnesio es fundamental también para tu salud cerebral. Un ensayo clínico encontró que la suplementación con magnesio puede reducir los niveles de depresión en personas que tienen síntomas de leves a moderados. Los efectos se observaron en solo dos semanas y fueron similares tanto en hombres y mujeres independientemente de sus niveles basales de magnesio. Otro estudio encontró que la suplementación con magnesio puede reducir los niveles de estrés, sobre todo cuando la combinamos con la vitamina B6. Estos dos nutrientes pueden actuar de forma sinérgica para disminuir los niveles de estrés, sobre todo por la noche”.

Para terminar, el especialista en alimentación saludable explicó: “Finalmente, un estudio observacional encontró que las mujeres con cáncer de mama tenían una mejor supervivencia con una dieta alta en magnesio. Esto es importante porque aunque llevemos una dieta alta en comida real, podemos tener deficiencias de magnesio y podemos cubrirla con esta suplementación que es fácil y barata”. De esta manera, insistió en reiteradas ocasiones en la facilidad para conseguir este mineral.

Así se toma magnesio para desintoxicar el cuerpo

Profesionales de Mayo Clinic advierten sobre los riesgos del exceso de grasa corporal y destacan la necesidad de hábitos alimenticios saludables para evitar patologías asociadas. En este contexto, la incorporación del magnesio mediante una fórmula concreta facilita la depuración del organismo y colabora con el objetivo de reducir el abdomen.

La recomendación indica diluir una porción de tres gramos de cloruro en medio vaso de agua y beber la preparación después del desayuno. Esta práctica, mantenida en el tiempo, favorece la eliminación de toxinas. La constancia en este hábito resulta crucial para observar los efectos positivos en la silueta y en la salud digestiva.

La ingesta de magnesio debe funcionar como complemento de una alimentación equilibrada IA

El magnesio no actúa de forma aislada. Para potenciar la pérdida de peso y la reducción abdominal, su ingesta debe funcionar como complemento de una alimentación equilibrada. La dieta debe incluir productos ricos en vitamina B1 para maximizar la eficacia del mineral en el organismo.