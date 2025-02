El poderoso jugo de naranja y una fruta tropical que fortalece los músculos del cuerpo

Los jugos naturales que combinan diversas frutas no solo son una fuente refrescante de hidratación, sino que también aportan una gran cantidad de nutrientes esenciales. Cada ingrediente contribuye con vitaminas y minerales específicos que, al unirse, potencian sus beneficios. Entre las muchas opciones saludables, hay un jugo en particular que se destaca por su capacidad para fortalecer los músculos del cuerpo.

Una musculatura fuerte mejora el rendimiento físico, la resistencia y desempeña un papel clave en la protección de las articulaciones y la prevención de lesiones. Además, mantener una buena masa muscular favorece el metabolismo, permite una quema de grasa más eficiente y contribuye a una mejor calidad de vida a largo plazo. Para lograr este equilibrio, es fundamental combinar distintos factores: ejercicio, descanso adecuado y, por supuesto, una alimentación balanceada.

El desarrollo y mantenimiento de los músculos dependen de una combinación de nutrientes esenciales, entre los que destacan las proteínas, las vitaminas y los minerales. En este contexto, según estudios publicados en PMC, los jugos de frutas son una gran opción para cubrir la demanda de este tipo de nutrientes que un deportista necesita durante el entrenamiento. Y una de las maneras más fáciles y deliciosas de incorporar estos nutrientes es a través de un jugo que combina naranja y guayaba.

La naranja es una fruta refrescante y energizante con numerosos beneficios para quienes buscan fortalecer su cuerpo FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

Los efectos de la naranja

Por un lado, la naranja es una fruta refrescante y energizante con numerosos beneficios para quienes buscan fortalecer su cuerpo, de acuerdo con un estudio del Journal of Nutrition and Health Sciences. Su alto contenido de vitamina C favorece la síntesis de colágeno, imprescindible para la reparación muscular. Además, aporta potasio, un mineral fundamental para la contracción muscular y la prevención de calambres. Su poder antioxidante también ayuda a reducir el estrés oxidativo causado por entrenamientos intensos.

Los efectos de la guayaba

Por otro lado, la guayaba es una fruta tropical de sabor dulce y ácido, originaria de América Central y el Caribe. Se presenta en diversas variedades, como la guayaba blanca y la roja, ambas ricas en nutrientes esenciales. En Argentina, puede encontrarse en comercios especializados y algunas verdulerías durante su temporada. Se consume fresca, en jugos, mermeladas y postres, y su alto contenido de vitamina C, indica un artículo de Healthline, la convierte en un verdadero superalimento para el fortalecimiento muscular.

Qué aportan la naranja y la guayaba juntas

Juntas, estas frutas crean un jugo con propiedades inigualables. La vitamina C presente en ambas mejora la absorción del hierro, mineral indispensable para la oxigenación muscular. Además, la guayaba complementa los minerales de la naranja y aporta una mayor cantidad de antioxidantes y fibra, lo que refuerza su efecto regenerador en los tejidos musculares.

Además de su impacto en la fuerza muscular, este jugo también contribuye a reforzar el sistema inmunológico, mejorar la salud digestiva gracias a su alto contenido de fibra, mantener una piel saludable y regular la presión arterial.

Este jugo de naranja y guayaba también contribuye a reforzar el sistema inmunológico, mejorar la salud digestiva y mantener una piel saludable FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

Cómo preparar el jugo de naranja y guayaba

Según una receta de The Diligent Homemaker, el jugo de naranja y guayaba se prepara de la siguiente manera:

Ingredientes

2 naranjas grandes

grandes 1 guayaba madura

madura 1 vaso de agua (opcional, según la textura deseada)

(opcional, según la textura deseada) Hielo al gusto

Preparación

Exprimir el jugo de las naranjas.

el jugo de las naranjas. Lavar y cortar la guayaba en trozos, retirar las semillas si se desea una textura más suave.

la guayaba en trozos, retirar las semillas si se desea una textura más suave. Licuar la guayaba con el jugo de naranja y el agua.

la guayaba con el jugo de naranja y el agua. Colar la mezcla si se prefiere un jugo más líquido.

la mezcla si se prefiere un jugo más líquido. Servir con hielo y disfrutar.

Este jugo es ideal para tomar por la mañana, para proporcionar energía para el día. También puede consumirse antes del entrenamiento, como fuente de carbohidratos rápidos y vitaminas, o después del ejercicio, para favorecer la recuperación muscular. Para obtener el máximo beneficio, se recomienda su consumo entre tres y cuatro veces por semana. Como siempre, antes de incorporar cualquier alimento o jugo a la dieta diaria, es aconsejable consultar con un nutricionista o profesional de la salud, especialmente en casos de condiciones médicas preexistentes.

Otras bebidas naturales para la recuperación y fortalecimiento muscular

El batido de avena, yogur y frutos rojos también es una excelente opción para la recuperación post-entrenamiento FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

Si bien el jugo de naranja y guayaba es una excelente opción, también existen otras combinaciones de bebidas naturales que pueden complementar la alimentación y potenciar el rendimiento físico. De acuerdo con el medio especializado en temas de salud Prevention, algunas son:

Jugo de remolacha y zanahoria: mejora la circulación y el rendimiento físico.

mejora la circulación y el rendimiento físico. Batido de banana y leche de almendras: rico en potasio y proteínas vegetales.

rico en potasio y proteínas vegetales. Jugo de espinaca, manzana y jengibre: aporta hierro y energía.

aporta hierro y energía. Batido de avena, yogur y frutos rojos: excelente para la recuperación post-entrenamiento.

LA NACION