Una nutricionista celebró el sándwich de morrón viral en TikTok y aconsejó “no demonizar las harinas”

En los últimos días y con el objetivo de reducir el consumo de pan, se viralizó en redes sociales una nueva receta: el sándwich de morrón. Para analizar los pro y los contra de esta preparación que rápidamente se convirtió en tendencia, la nutricionista Silvina Tasat visitó los estudios de LN+.

Silvina Tasat en LN+

“Son cosas virales, modas. Pero celebro que sea un morrón: que se promueva el consumo de un vegetal”, definió Tasat. “Esto me hizo acordar a cuando aparecieron las rapiditas con hojas de lechuga, que en su momento fueron muy buenas”, recordó.

En palabras de la experta, “que este tipo de alimentos tengan el éxito que tienen, reside mucho en el crunchi: que genera una sensación de placer". En la receta del sándiwch de morrón, lo crujiente viene de la mano de algún snack, que pueden ser papas fritas o Takis.

La experta visitó los estudios de LN+

Para Tasat, “el sándiwch de morrón es saludable porque combina cantidad, calidad y armonía”. En los videos virales que circulan por TikTok e Instagram, hay una serie de ingredientes que suelen repetirse, como por ejemplo el jamón y el queso.

No demonizar, esa es la cuestión

Al mismo tiempo que enalteció el consumo del sándwich de morrón, la profesional hizo una aclaración. “Por ahí está bueno eliminar el pan, pero tampoco al punto de demonizar las harinas, que sería algo muy peligroso. Porque cada alimento tiene lo suyo”, subrayó.

En consonancia, la nutricionista mencionó que “tampoco está mal comerse un sanguchito de miga de vez en cuando”.

El morrón: fuente de vitaminas y nutrientes

Al momento de poner el foco sobre el ingrediente principal de la receta viral, Tasat expuso: “El morrón rojo, verde o amarillo son exactamente lo mismo. Lo único que varía es su etapa de maduración”.

El sándwich de morrón: una gran alternativa para reemplazar el pan (Fuente: tiktok - @daisitrouilhzarza)

“Nutricionalmente, el morrón tiene vitaminas, fibra y agua”, sostuvo la médica. “Consumirlo cocido resulta más amigable para el aparato digestivo. Además, en esa cocción, el vegetal no pierde tanta vitamina C, que es lo mejor que tiene”, detalló.

Al cierre, Tasat hizo una recomendación: “A la hora de hacer el sándwich, siempre es mejor quitarle las semillas”.