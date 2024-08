Estos son los alimentos que te ayudan a mejorar la vista

Escuchar

Cuando pensamos en alimentos que benefician la salud ocular, la zanahoria suele ser la primera que se nos viene a la mente, gracias a su alto contenido de vitamina A y su conocido impacto en la visión. Sin embargo, esta raíz anaranjada no es la única opción para cuidar nuestros ojos. La ciencia moderna amplió nuestra comprensión, al agregar una amplia gama de nutrientes esenciales para mantener nuestra salud ocular en óptimas condiciones.

Recientes investigaciones profundizaron en cómo una dieta adecuada, no solo mantiene, sino que también puede mejorar significativamente nuestra visión. En particular, la Dra. Ivana Kim, profesora asociada de oftalmología en Harvard Medical School, contribuyó considerablemente a este campo con estudios que demuestran cómo los antioxidantes dietéticos, específicamente las vitaminas A, C, y E, junto con el zinc, desempeñan un papel crucial en la prevención de la progresión de la degeneración macular.

Muchos nutrientes defienden contra el deterioro visual relacionado con la edad

La retina, particularmente la mácula, es un área de alto estrés oxidativo, lugar donde los radicales libres, moléculas que dañan proteínas y ADN dentro de las células, abundan. “Los antioxidantes luchan contra estos radicales libres y se cree que ayudan a proteger la retina de este daño”, señaló la científica en una publicación de la reconocida universidad. Estos nutrientes actúan como una barrera defensiva contra el deterioro visual que puede acarrear la edad.

Además, la investigación destacó la importancia de los carotenoides, específicamente la luteína y la zeaxantina, que están presentes naturalmente en la retina. La ingesta de estos compuestos mostró propiedades antioxidantes y una mejora de la densidad del pigmento en la mácula, que protege las células de esta área crucial del ojo mediante la absorción del exceso de luz azul y ultravioleta y la neutralización de los radicales libres. Estos hallazgos sugieren una correlación directa entre la nutrición y la salud visual, donde una dieta rica en estos nutrientes específicos puede ser de gran beneficio.

La zanahorias no son el único alimento que beneficia a la visión

En este sentido, la Dra. Kim recomienda seguir una dieta cardiosaludable que incluya consumir pescado al menos dos veces por semana y al menos cinco porciones de frutas y verduras al día. Aunque la investigación todavía no determinó las cantidades exactas de estos nutrientes que necesitamos para prevenir problemas oculares específicos, sí confirma que la adopción de estos hábitos alimenticios, además de beneficiar la salud ocular, también son muy buenos para el bienestar general.

Los alimentos que fortalecen la visión

Los frutos secos y productos como las semillas son ricos en vitamina E y omega-3

Verduras de hoja verde: las espinacas, el kale y las acelgas son ricas en luteína y zeaxantina, antioxidantes que se acumulan en la retina y ayudan a filtrar la luz perjudicial , donde disminuyen el riesgo de padecer enfermedades oculares relacionadas con la edad, como la degeneración macular.

las espinacas, el kale y las acelgas son ricas en luteína y zeaxantina, antioxidantes que se acumulan en la retina y , donde disminuyen el riesgo de padecer enfermedades oculares relacionadas con la edad, como la degeneración macular. Pescados grasos: el salmón, las sardinas y el atún son excelentes fuentes de ácidos grasos omega-3, que benefician la salud de los vasos sanguíneos oculares y pueden disminuir las probabilidades de padecer síndromes como el ojo seco y otras enfermedades crónicas oculares.

el salmón, las sardinas y el atún omega-3, que benefician la salud de los vasos sanguíneos oculares y pueden disminuir las probabilidades de padecer síndromes como el ojo seco y otras enfermedades crónicas oculares. Frutos secos y semillas: nueces, almendras, y semillas de chía y de lino, ricas en vitamina E y omega-3, protegen las células de los ojos contra el estrés oxidativo y contribuyen a mantener una visión saludable a largo plazo.

nueces, almendras, y semillas de chía y de lino, ricas en vitamina E y omega-3, protegen las células de los ojos contra el estrés oxidativo y a largo plazo. Huevos: las yemas de huevo son una fuente concentrada de luteína y zeaxantina. Estos ofrecen una defensa adicional contra varias enfermedades oculares y mejoran la salud general de los ojos.

las yemas de huevo son una fuente concentrada de luteína y zeaxantina. Estos ofrecen una defensa adicional y mejoran la salud general de los ojos. Legumbres: los porotos, lentejas y garbanzos, ricos en zinc, son cruciales para la salud ocular. Este mineral facilita el transporte de vitamina A desde el hígado hasta la retina, donde se produce melanina, un pigmento que ofrece protección a los ojos.

LA NACION