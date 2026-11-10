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Facundo Pereyra, gastroenterólogo, sobre la alimentación del papa León XIV: “Proteínas, plantas de colores, legumbres, especias, frutas secas, semillas, y cereales integrales casi siempre”
El especialista compartió una serie de recomendaciones inspiradas en los hábitos del Sumo Pontífice y explicó qué alimentos y ejercicios pueden contribuir a una vida más larga y saludable
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Mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física y dedicar tiempo a las relaciones personales son algunos de los hábitos que pueden contribuir a una vida más larga y saludable. Sin embargo, incorporarlos a la rutina no siempre resulta sencillo. En este contexto, el médico gastroenterólogo Facundo Pereyra, especialista en salud digestiva y bienestar, compartió una serie de recomendaciones inspiradas en el estilo de vida del papa León XIV, a quien destacó por su manera de combinar la alimentación, el ejercicio y la espiritualidad.
“Alimentate como el Papa. Movete como el Papa”, expresó el especialista en un video difundido en sus redes sociales, donde explicó cuáles son los hábitos del Sumo Pontífice. Según señaló, la clave no está en seguir dietas estrictas ni realizar entrenamientos extremos, sino en mantener ciertas costumbres saludables a lo largo del tiempo.
La dieta del papa León XIV, según el especialista
Uno de los principales aspectos que destacó Pereyra fue la alimentación. Según describió, la dieta del Papa incluye proteínas, verduras de distintos colores, legumbres, especias, frutos secos, semillas y cereales integrales, como la quinoa y el arroz integral.
Estos alimentos aportan nutrientes esenciales para el funcionamiento del organismo, entre ellos fibra, vitaminas, minerales y grasas saludables. Además, el especialista recomendó reducir el consumo de harinas refinadas y productos ultraprocesados, que suelen contener cantidades elevadas de azúcares agregados, sodio o grasas poco saludables.
La propuesta consiste en priorizar alimentos frescos y variados, sin necesidad de recurrir a preparaciones complicadas. En este sentido, incorporar más vegetales, alternar las fuentes de proteínas y elegir cereales integrales son algunos cambios que pueden realizarse progresivamente.
La importancia del ejercicio y las relaciones personales
La alimentación no fue el único aspecto mencionado por Pereyra. El especialista también destacó otros hábitos del Sumo Pontífice. “Juega al tenis todas las semanas, desde que vivía en Perú. Nada y anda a caballo en Castel Gandolfo. Y se toma un día de descanso, porque descansar también es parte de la salud”, destacó.
Por último, Pereyra hizo hincapié en el bienestar emocional, las relaciones sociales y la espiritualidad. Según explicó, mantener vínculos con otras personas y dedicar tiempo a actividades que aporten tranquilidad también forma parte de una vida saludable.
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