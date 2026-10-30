Fani García, especialista en digestión: “Es más importante el cómo comemos que el qué comemos para sentirnos bien”

La hinchazón abdominal, los gases y las molestias después de comer son problemas frecuentes que pueden afectar la calidad de vida. Aunque muchas personas relacionan estos síntomas solamente con los alimentos que consumen, la manera en que se desarrolla cada comida también puede influir en el bienestar digestivo.

Así lo planteó Fani García, bioquímica y especialista en digestión, durante su participación en el podcast Focus On, donde abordó la importancia de la salud intestinal y su relación con el funcionamiento general del organismo. Según explicó, prestar atención a los hábitos cotidianos puede ser tan relevante como revisar los ingredientes que forman parte de la alimentación.

“A veces es más importante el cómo comemos que el qué comemos para sentirnos bien”, sostuvo la especialista, quien también cuenta con formación en psiconeuroinmunología (PNI) e hipnoterapia. Durante su reflexión, invitó a las personas a observar cómo se relacionan con la comida, ya sea comiendo rápido por el estrés, en porciones muy abundantes o recurriendo constantemente a pequeños bocados a lo largo del día para satisfacer episodios pasajeros de hambre. De esta forma se podrá detectar el error y llevar una alimentación más sana para todo el organismo.

La conexión entre el intestino y el cerebro hace que ante dolores intestinales existan problemas relacionados con el estrés, la concentración y los estados emocionales (Foto: Pexels)

Durante la entrevista, García se refirió al síndrome del intestino irritable, una de las consultas más frecuentes por las que llegan los pacientes al consultorio. También conocido como colon irritable, este trastorno puede provocar dolor abdominal recurrente, distensión y cambios en el ritmo de las deposiciones, como diarrea, estreñimiento o una combinación de ambos.

La especialista vinculó estas molestias con posibles alteraciones en la microbiota intestinal, el conjunto de microorganismos que habitan principalmente en el intestino y participan en diferentes funciones del organismo. “Cuando hay un colon irritable, normalmente hay un desajuste en la microbiota. Puede ser sobrecrecimiento de microbios o cándida”, explicó.

Para tratarlo de forma correcta, la especialista indicó que es importante mantener horarios regulares de alimentación, identificar los alimentos que provocan molestias y realizar actividad física con frecuencia. También señaló que puede ser útil prestar atención al descanso y al manejo del estrés, debido a la relación que existe entre el sistema nervioso y el funcionamiento intestinal. “La medicina convencional está enfocada en tratar la enfermedad y no en prevenirla. El cuerpo no funciona como sistemas aislados. Funciona como una red. Si tu sistema digestivo no funciona bien, vas a tener un impacto en tu sistema inmune, en tu sistema hormonal, en tu sistema nervioso”, afirmó.