Fue al médico por un dolor abdominal y descubrió algo que la dejó sin palabras

Alejandra Segura, de 46 años, acudió al hospital por un intenso dolor abdominal que finalmente fue diagnosticado como apendicitis. Sin embargo, durante los estudios realizados para confirmar el diagnóstico, los médicos descubrieron que nació con un solo riñón, una condición congénita que desconocía y que había permanecido sin síntomas durante toda su vida.

La historia comenzó con una molestia localizada sobre la ingle derecha. Con el paso de los días, el dolor aumentó de intensidad, por lo que Alejandra decidió buscar atención médica.

La primera sospecha fue una apendicitis, pero un ultrasonido no mostró evidencia clara de inflamación. Ante la falta de hallazgos concluyentes, surgieron otras hipótesis diagnósticas, incluida una posible infección urinaria, para la cual recibió tratamiento.

Las molestias persistieron y, ante la falta de respuestas definitivas, Alejandra y su esposo buscaron una tercera opinión médica. El nuevo especialista consideró que los síntomas seguían siendo compatibles con una apendicitis, aunque reconoció que resultaba inusual que los estudios previos no la hubieran detectado.

Con el objetivo de aclarar el diagnóstico, el médico solicitó una tomografía. Durante el procedimiento, Alejandra percibió inquietud entre los especialistas. Según relató, le preguntaron si había sido sometida a una cirugía o si había donado un órgano, sin explicarle inicialmente el motivo.

Algunas personas nacen con un solo riñón debido a una anomalía congénita conocida como agenesia renal, que ocurre cuando uno de los riñones no llega a desarrollarse durante el embarazo Shutterstock

Posteriormente recibió una noticia inesperada. “Ya con la interpretación, el médico me dijo que solo tengo un riñón, algo que no sabía hasta ahora”, reveló.

La tomografía confirmó que Alejandra padecía apendicitis y requería una intervención quirúrgica. Además, reveló que el apéndice se encontraba en una posición poco habitual, detrás de su único riñón, circunstancia que dificultó su identificación en los estudios anteriores.

La paciente fue sometida a cirugía y la operación resultó exitosa. Sin embargo, el hallazgo que más la impactó fue enterarse de que había vivido toda su vida con un solo riñón sin saberlo.

“Es algo que sigo tratando de asimilar. El doctor me dijo que es una condición poco común y pues nunca he tenido problemas renales. Me dijo que si hasta ahora he vivido así y que no lo sabía, saberlo no cambiaba nada, pero que sí debo ser más cuidadosa con mi alimentación y en general con mi estilo de vida”, señaló.

La condición congénita que suele descubrirse por accidente

De acuerdo con el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos (Niddk), algunas personas nacen con un solo riñón debido a una anomalía congénita conocida como agenesia renal, que ocurre cuando uno de los riñones no llega a desarrollarse durante el embarazo.

Otra condición relacionada es la displasia renal, en la que uno de los riñones se desarrolla de manera anormal y pierde funcionalidad.

La mayoría de las personas que nacen con un solo riñón no presentan síntomas y pueden llevar una vida normal durante décadas. Por ello, numerosos casos son detectados de manera incidental durante estudios de imagen o procedimientos médicos realizados por otras causas.

Los especialistas indican que una persona con un solo riñón puede desarrollar una vida plena y saludable siempre que el órgano funcione adecuadamente Shutterstock

Según el Niddk, aproximadamente uno de cada 2 mil bebés nace con agenesia renal, aunque la cifra real podría ser mayor debido a que muchas personas nunca reciben un diagnóstico.

Los especialistas indican que una persona con un solo riñón puede desarrollar una vida plena y saludable siempre que el órgano funcione adecuadamente. En esos casos, el riñón existente puede asumir las funciones de filtración y regulación de líquidos que normalmente realizan ambos órganos.

No obstante, recomiendan realizar controles médicos periódicos para vigilar la función renal y detectar posibles complicaciones, como presión arterial elevada, presencia de proteínas en la orina o una disminución gradual de la capacidad de filtración.

Por Camila Paola Sánchez Fajardo