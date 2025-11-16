El tipo de ejercicio que podría ayudar a reducir el riesgo de Alzheimer y demencia

A medida que el ser humano crece y en particular cuando se traspasa la línea de los 60 a 65 años, suelen aparecer los primeros signos de deterioro cognitivo. En la mayoría de los casos son sutiles y responden a una reacción de desgaste natural. Pero en ciertas personas pueden traducirse en indicios de demencia o Alzheimer. Para ello, la Universidad de Harvard, elaboró, mediante un estudio científico, una sugerencia saludable para ayudar a prevenir este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Enterate qué ejercicio físico es ideal para contrarrestarlo.

A principios de noviembre, a través del sitio web de divulgación que posee la universidad, anunciaron que caminar entre 3000 y 5000 pasos al día puede evitar que una persona tenga algún tipo de enfermedad relacionada con el desgaste neuronal. Esto explicaría por qué hay adultos mayores en mejor estado que otros, insistieron.

La clave para prevenir la demencia o el Alzheimer es caminar entre 3000 y 5000 pasos al día (Fuente: Pexels)

Investigadores del Hospital Mass General Brigham de Massachusetts descubrieron que la actividad física está asociada a una tasa menor de deterioro cognitivo en niveles elevados de beta-amiloide, una proteína que se vincula con el Alzheimer.

El sondeo consistió en analizar a personas de entre 50 y 90 años. Después de un período determinado de tiempo, descubrieron que aquellos que caminaban entre 3000 y 5000 pasos al día, retrasaron hasta tres años la posibilidad de tener alguna enfermedad neurodegenerativa. Incluso, quienes hicieron más de 7500 pasos, aumentaron la proyección a siete años.

En contraposición, los individuos sedentarios presentaron una acumulación significativamente más rápida de proteínas tau, lo que a largo plazo conduciría a un desgaste acelerado en la región del cerebro donde se resguardan la memoria y el pensamiento lógico.

Jasmeer Chhatwal, del Departamento de Neurología del Mass General Brigham, dijo: “Esto explica por qué algunas personas que parecen estar en la trayectoria de la enfermedad de Alzheimer no se deterioran tan rápidamente como otras. Los factores del estilo de vida parecen influir en las primeras etapas de la enfermedad, lo que sugiere que los cambios en el estilo de vida podrían retrasar la aparición de los síntomas cognitivos si actuamos con prontitud”.

El ejercicio físico protege la salud mental y evita el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas en adultos mayores (Fuente: Pexels)

En qué consistió el estudio

Los médicos del Hospital General Brigham analizaron datos de 296 participantes del Estudio del Envejecimiento Cerebral de Harvard, que no presentaban deterioro cognitivo. Según la descripción del artículo, utilizaron tomografías por emisión de positrones (TEP) cerebrales para medir los niveles basales de beta-amiloide en placas y de tau en ovillos neurofibrilares, y evaluaron la actividad física de los participantes mediante podómetros de cintura.

Los voluntarios se sometieron a un tipo de evaluación cognitiva de forma anual durante un periodo de entre dos y 14 años -el promedio fue de 9,3 años-, y un subgrupo se sometió a TEP repetidas para monitorear los cambios en la proteína tau.

El secreto de caminar a diario

El equipo médico halló que, cuanto más pasos hacían esas personas, menor eran las proteínas acumuladas en el cerebro con niveles basales elevados de beta-amiloide.

Wai-Ying Wendy Yau, neuróloga cognitiva del Departamento de Neurología del Mass General Brigham, advirtió: “Queremos empoderar a las personas para que protejan su cerebro y su salud cognitiva, manteniéndose físicamente activas. Cada paso cuenta, e incluso pequeños aumentos en la actividad física diaria pueden acumularse con el tiempo para generar cambios duraderos en los hábitos y la salud”.