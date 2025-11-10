Jugo de apio y pepino: receta paso a paso para una bebida saludable
Es una excelente bebida antioxidante para mantener la juventud y mejorar la salud mientras se hace ejercicio
El jugo de apio y pepino se ha vuelto una opción cada vez más popular para quienes buscan una bebida saludable, hidratante y ligera.
Es considerado ideal para empezar la mañana con energía o para recuperar fuerzas después de una rutina de ejercicios, y ha ganado adeptos en el mundo de la alimentación saludable por sus propiedades desintoxicantes y antioxidantes.
Ambos vegetales son ricos en agua, tienen muy pocas calorías y un alto contenido de fibra, vitaminas A, C y K, además de minerales como el potasio y el magnesio.
Su preparación es versátil y permite agregar otros ingredientes como limón, manzana verde o jengibre, adaptándose a los gustos y a los beneficios que se busquen potenciar.
El resultado es un jugo liviano, muy hidratante y con un delicado sabor vegetal, perfecto para incorporar más verduras a la dieta diaria sin grandes complicaciones.
Receta de jugo de apio y pepino
Preparar esta bebida solo requiere unos 10 minutos, divididos entre el lavado, el corte de los vegetales, el licuado y el colado.
Ingredientes:
- 4 tallos de apio fresco
- 1 pepino grande
- 1 vaso de agua mineral o filtrada (250 ml)
- 1 limón (opcional)
- Hojas de menta fresca (opcional)
- Cubos de hielo (opcional)
Cómo hacerlo correctamente:
- Lavar bien los tallos de apio y el pepino, eliminando cualquier resto de tierra.
- Cortar los extremos del apio y del pepino. Se puede pelar el pepino si se prefiere un sabor más suave.
- Trocear el apio y el pepino en piezas pequeñas para facilitar el licuado.
- Colocar los vegetales en la licuadora, añadir el vaso de agua y, si se desea, el jugo de limón y algunas hojas de menta.
- Licuar a máxima potencia hasta obtener una mezcla homogénea.
- Si se prefiere una textura más líquida y clara, se puede colar el jugo con un colador fino o una gasa.
- Servir en un vaso con cubos de hielo para un resultado extra refrescante.
Con las cantidades indicadas, esta receta rinde 2 vasos grandes de jugo, ideales para compartir o para disfrutar durante el día.
Cada vaso grande contiene aproximadamente 35 calorías, 7 gramos de carbohidratos, 1 gramo de proteína y 0 gramos de grasa. Cabe señalar que estos son valores estimados y dependen de los ingredientes específicos utilizados.
En cuanto a la conservación, lo ideal es consumir el jugo inmediatamente para aprovechar al máximo sus nutrientes y frescura. Sin embargo, se puede guardar en la heladera por hasta 24 horas en un recipiente hermético.
Por Silvia Contreras Rodelo
