Jugo de apio y pepino: receta paso a paso para una bebida saludable

El jugo de apio y pepino se ha vuelto una opción cada vez más popular para quienes buscan una bebida saludable, hidratante y ligera.

Es considerado ideal para empezar la mañana con energía o para recuperar fuerzas después de una rutina de ejercicios, y ha ganado adeptos en el mundo de la alimentación saludable por sus propiedades desintoxicantes y antioxidantes.

Ambos vegetales son ricos en agua, tienen muy pocas calorías y un alto contenido de fibra, vitaminas A, C y K, además de minerales como el potasio y el magnesio.

Su preparación es versátil y permite agregar otros ingredientes como limón, manzana verde o jengibre, adaptándose a los gustos y a los beneficios que se busquen potenciar.

Su preparación es versátil y permite agregar otros ingredientes como limón, manzana verde o jengibre,

El resultado es un jugo liviano, muy hidratante y con un delicado sabor vegetal, perfecto para incorporar más verduras a la dieta diaria sin grandes complicaciones.

Receta de jugo de apio y pepino

Preparar esta bebida solo requiere unos 10 minutos, divididos entre el lavado, el corte de los vegetales, el licuado y el colado.

Ingredientes:

4 tallos de apio fresco

1 pepino grande

1 vaso de agua mineral o filtrada (250 ml)

1 limón (opcional)

Hojas de menta fresca (opcional)

Cubos de hielo (opcional)

El resultado es un jugo liviano, muy hidratante y con un delicado sabor vegetal, perfecto para incorporar más verduras a la dieta diaria sin grandes complicaciones 5 second Studio

Cómo hacerlo correctamente:

Lavar bien los tallos de apio y el pepino, eliminando cualquier resto de tierra.

Cortar los extremos del apio y del pepino. Se puede pelar el pepino si se prefiere un sabor más suave.

Trocear el apio y el pepino en piezas pequeñas para facilitar el licuado.

Colocar los vegetales en la licuadora, añadir el vaso de agua y, si se desea, el jugo de limón y algunas hojas de menta.

Licuar a máxima potencia hasta obtener una mezcla homogénea.

Si se prefiere una textura más líquida y clara, se puede colar el jugo con un colador fino o una gasa.

Servir en un vaso con cubos de hielo para un resultado extra refrescante.

Con las cantidades indicadas, esta receta rinde 2 vasos grandes de jugo, ideales para compartir o para disfrutar durante el día.

Cada vaso grande contiene aproximadamente 35 calorías, 7 gramos de carbohidratos, 1 gramo de proteína y 0 gramos de grasa. Cabe señalar que estos son valores estimados y dependen de los ingredientes específicos utilizados.

En cuanto a la conservación, lo ideal es consumir el jugo inmediatamente para aprovechar al máximo sus nutrientes y frescura. Sin embargo, se puede guardar en la heladera por hasta 24 horas en un recipiente hermético.

Por Silvia Contreras Rodelo