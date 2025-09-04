La importancia de la vitamina D3 y el citrato de calcio para la salud ósea
Este complemento contribuye al cuidado de los huesos y favorece el adecuado funcionamiento de la contracción muscular
El cuidado de la salud ósea se volvió una prioridad, especialmente en adultos mayores, quienes tienen mayor riesgo de desarrollar osteoporosis, una enfermedad que debilita los huesos y los hace frágiles y propensos a fracturas. Para combatir esta enfermedad, el citrato de calcio y la vitamina D3 juegan un papel fundamental por los beneficios que aportan al fortalecimiento de los huesos.
Estos suplementos son elementos indispensables para mantener la integridad mecánica del esqueleto óseo. Por ello, es fundamental mantener un nivel óptimo de calcio y vitamina D, según la información de la Clínica Reumatología.
El cuerpo humano necesita este mineral, ya que cumple funciones vitales como la formación y el mantenimiento de dientes y huesos. Asimismo, ayuda a regular la contracción muscular y la transmisión de los impulsos nerviosos.
Por otro lado, el citrato de calcio, cuando se consume entre comidas, ayuda a prevenir molestias digestivas, como la distensión abdominal y la flatulencia, dos efectos que están asociados a la ingesta de calcio, según MedlinePlus.
Otras de las ventajas que tiene es que contribuye a disminuir el riesgo de formación de cálculos renales.
¿Por qué es importante el consumo de citrato de calcio y vitamina D3?
Cuando las personas lo consumen, este nutriente mejora significativamente la capacidad del organismo para absorber calcio a nivel intestinal. Además, ayuda a fortalecer el tejido óseo.
Este suplemento favorece a la absorción y resulta clave para mantener equilibrados los niveles de calcio y fósforo en la sangre.
Algunas identificaciones evidenciaron que la prevención y el tratamiento de la osteoporosis, junto con la combinación de calcio y vitamina D3, contribuyen notablemente a la eficacia del régimen terapéutico.
De acuerdo con Harvard Health Publishing, el requerimiento diario de calcio es de 1.000 miligramos para mujeres de 50 años o menos y de 1200 miligramos para mujeres mayores de 50. En el caso de los hombres, la recomendación es de 1000 miligramos diarios.
Por Wendys Pitre Ariza
