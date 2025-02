La semilla rica en calcio y hierro que previene tumores y mantiene los huesos fuertes

Durante mucho tiempo, el pan fue considerado una de las principales fuentes de nutrientes esenciales, especialmente por su contenido en carbohidratos y su papel fundamental en la alimentación diaria de muchas culturas. Sin embargo, con el tiempo han surgido alternativas que ofrecen un mayor valor nutricional y se ajustan a diversas necesidades dietéticas.

Dentro de estas opciones, una semilla con características similares a la quinoa ha ganado reconocimiento por sus propiedades y beneficios. Este ingrediente es utilizado en diversas preparaciones, incluyendo platos vegetarianos y opciones sin TACC, además de servir como rebozador en distintas recetas. El amaranto es una semilla con un alto valor nutricional, destacada por su contenido en proteínas de alta calidad, fibra y minerales como calcio, hierro y magnesio. Su consumo es recomendado dentro de una alimentación equilibrada, ya que también posee propiedades antiinflamatorias que pueden ser beneficiosas en personas con enfermedades crónicas o procesos inflamatorios. Su versatilidad permite su inclusión en guisos, ensaladas, postres y productos horneados.

@joseluisdrsalud El Amaranto es muy versátil en la cocina, puedes consumirlo tostado, hervido, inflado o como harina, tanto en recetas dulces como saladas. #superalimentos #tipsalimentacion #nutricionysalud #alimentaciónsana #jlmmve Consumélo: ✅️ Como sustituto del arroz, maíz, trigo. ✅️ Con semillas y arándanos. ✅️ En tortillas con harina ✅️ En Omelletes con espinaca ✅️ En batidos ✅️ En galletas ✅️ En pancakes ✅️ En tu yogur favorito ✅️ En chichas ♬ sonido original - Joseluisdrsalud

Un estudio publicado en 2013 en el International Journal of Food Sciences and Nutrition resaltó que el amaranto es una fuente importante de calcio, hierro y zinc. Además, su perfil proteico lo convierte en una alternativa de calidad dentro de las proteínas de origen vegetal, al aportar todos los aminoácidos esenciales en proporciones equilibradas. Otra de sus características principales es que no contiene gluten, lo que lo convierte en una opción apta para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad a esta proteína.

El consumo de esta semilla ofrece diversas ventajas para la salud:

Favorece la masa muscular: su aporte de proteínas de alta calidad y potasio contribuye al desarrollo y recuperación muscular, especialmente cuando se ingiere antes o después del ejercicio.

Prevención de enfermedades: contiene escualeno, un compuesto con propiedades antioxidantes que protege las células del daño provocado por los radicales libres, lo que ayuda a reducir el riesgo de formación de tumores.

Fortalece los huesos: su alto contenido de calcio, magnesio, manganeso y fósforo ayuda a mantener la salud ósea y disminuye la probabilidad de padecer osteoporosis y osteopenia.

Contribuye al control del peso: al ser bajo en calorías y rico en proteínas y fibra, genera sensación de saciedad y favorece el mantenimiento de un peso estable dentro de una alimentación balanceada.

Refuerza el sistema inmunológico: su contenido de antioxidantes, vitaminas A, C y E, y minerales como el selenio contribuye a mejorar las defensas del organismo y disminuir el riesgo de enfermedades.

Expertos señalan que incluir amaranto en la dieta es sencillo debido a su versatilidad. Puede agregarse a batidos, yogures, ensaladas de frutas o combinarse con cereales en el desayuno. También es una alternativa a la harina de trigo en la elaboración de panes, galletas y pasteles, lo que resulta útil para quienes buscan opciones sin gluten. Además, se puede utilizar en reemplazo del arroz, la pasta o la quinoa en diferentes platos. Antes de introducir cualquier alimento nuevo en la dieta, se recomienda consultar con un especialista en nutrición o salud.

Por María Camila Salas Valencia