La solución casera recomendada por una médica para los dolores de panza

Frente a episodios de gastroenteritis, la rehidratación adecuada es crucial para la recuperación y para evitar complicaciones graves. Si bien la recomendación principal es recurrir a sueros orales preparados en farmacias, que cuentan con una composición exacta y estudiada para rehidratar eficazmente, una médica en TikTok recomendó una alternativa casera para situaciones de emergencia.

Alexia Hartmann, muy popular en redes sociales por su contenido médico, explicó cómo hacer una preparación con ingredientes que hay en casa para contrarrestar los dolores de panza y enfatizó a que esta receta es una medida de último recurso y solo debe emplearse en casos de emergencia. “Les dejo una receta casera de solución de rehidratación oral (SRO) respaldada por la OMS y UNICEF como medida de emergencia cuando no hay sobres comerciales disponibles. Siempre que sea posible, utilizar los sobres de farmacia, que contienen electrolitos exactos y son el tratamiento recomendado. Esta receta es temporal y tiene carencias, por lo que debe tomarse solo en caso de urgencia”, aclaró en el clip, que tuvo más de 63 mil reproducciones.

La especialista cuenta con más de 39 mil seguidores en Instagram (Foto: @alexiahartmann_)

Para elaborar esta solución se necesita un litro de agua y es fundamental asegurarse de que el agua sea potable. Si existe alguna duda sobre su potabilidad, la especialista recomendó hervirla previamente para garantizar su seguridad. Una vez que se tiene el litro de agua, se deben añadir seis cucharaditas de azúcar y media cucharadita de sal. El azúcar, en este contexto, no solo mejora el sabor, sino que es vital para la absorción de sodio y el agua en el intestino, un mecanismo conocido como cotransporte de glucosa-sodio. La sal, por su parte, repone los electrolitos esenciales que se pierden durante la diarrea y los vómitos, por lo que ayuda a mantener el equilibrio hídrico del cuerpo. “Recordar que esta receta solo la debes de consumir cuando no tienen la capacidad de tomar sólidos, es decir, que solo están ingiriendo líquidos y los toleran bien. ¿Vale?“, aclaró Hartmann.

El proceso de preparación implica diluir muy bien todas las sustancias en el agua hasta que estén completamente disueltas. Una vez lista, la solución debe verterse en una botella limpia para su consumo. “Diluir muy bien todas las sustancias en el agua. Una vez lo tengas listo, lo metes en una botella”, explicó. La forma de administración es tan importante como la preparación: se debe beber a muy pequeños sorbos, pero con mucha frecuencia. Esto ayuda a que el cuerpo absorba los líquidos y electrolitos de manera gradual, evite sobrecargar el sistema digestivo y reduzca el riesgo de vómitos adicionales.

El consejo de la médica solo de debe utilizar en casos de emergencia Shutterstock

Es crucial tener en cuenta la durabilidad de esta solución casera. La botella preparada no debe conservarse por más de 24 horas. Si transcurrido este tiempo aún queda parte de la solución, debe desecharse y prepararse una nueva si el paciente sigue necesitándola. Esta precaución es vital para evitar la proliferación de bacterias y asegurar la eficacia y seguridad de la bebida rehidratante.

La justificación detrás de esta receta de emergencia radica en su origen como recomendación oficial de la OMS. En muchos países donde enfermedades como el cólera son endémicas o donde el acceso a farmacias y sobres de suero oral es limitado, esta fórmula fue estudiada y validada como la mejor manera de sustituir las soluciones comerciales para la rehidratación. Su simplicidad y la disponibilidad de sus componentes en los hogares la convierten en una herramienta invaluable para situaciones críticas de salud.