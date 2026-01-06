Qué alimentos pueden inflamar el intestino y cómo modificarlos, según el gastroenterólogo Facundo Pereyra

El médico gastroenterólogo Facundo Pereyra popularizó un protocolo de salud digestiva para la detección de sensibilidades en el organismo. El especialista de Cipolletti presenta un esquema de 21 días que busca optimizar el funcionamiento del sistema digestivo mediante la selección de nutrientes. Este sistema surge tras años de práctica clínica y estudios sobre la respuesta inmunitaria del cuerpo.

Qué alimentos pueden inflamar el intestino y cómo modificarlos

El experto identifica un conjunto de productos que alteran la pared del órgano digestivo y provocan hinchazón o malestar recurrente. Los principales componentes irritantes son el gluten, los lácteos, el azúcar refinado y los alimentos ultraprocesados.

La explicación de Pereyra sobre el impacto de los alimentos en el organismo

Estos insumos favorecen una condición denominada intestino permeable, la cual permite el paso de toxinas a la sangre. Para contrarrestar este efecto, el gastroenterólogo sugiere un proceso de tres semanas para retirar estos elementos de la dieta diaria.

El esquema reemplaza estos ingredientes por opciones naturales y suma la ingesta de magnesio. El plan incorpora el ayuno intermitente para otorgar descanso al aparato digestivo y facilitar su reparación.

Según el influencer, la modificación de los hábitos nutricionales alivia síntomas extraintestinales como migrañas y dolores articulares. El objetivo principal consiste en identificar qué componentes generan reacciones adversas en cada individuo.

El impacto de la nutrición en las emociones

La metodología de Pereyra establece un vínculo estrecho entre la salud del órgano y el bienestar mental. El médico padeció una depresión sutil denominada distimia durante una década mientras realizaba sus residencias en el Hospital de Clínicas y en el Hospital Udaondo.

El profesional descubrió que su estado anímico mejoraba de forma drástica al eliminar las harinas y los dulces de su rutina diaria. Esta vivencia personal lo impulsó a investigar las sensibilidades alimentarias y su impacto en los cuadros de ansiedad.

El especialista sostiene que la inflamación del aparato digestivo repercute de manera directa en el humor a través del eje intestino-cerebro. Sus estudios científicos analizan cómo el equilibrio de la microbiota influye en las respuestas inmunitarias del cuerpo.

El alivio de la distensión suele coincidir con una mayor claridad mental en los pacientes. Pereyra busca que las personas reconozcan la raíz física de sus cuadros de angustia para lograr una sanación integral. Pereyra asegura: “Me propuse que nadie más tuviera que pasar por lo que yo sufrí”.

Diferencias entre el síndrome de intestino irritable y el SIBO

Es necesario separar los diagnósticos para aplicar el tratamiento clínico correcto. El síndrome de intestino irritable y el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado (conocido como SIBO) presentan manifestaciones similares como el dolor y la distensión. El origen de ambas condiciones es distinto.

El intestino irritable responde de forma favorable a los cambios en el estilo de vida. El SIBO ocurre por una proliferación anómala de bacterias que requiere de forma obligatoria un abordaje con antibióticos.

Araceli González reveló que tiene SIBO

El profesional advierte sobre los riesgos de la automedicación ante molestias persistentes. El diagnóstico preciso demanda una consulta médica para evitar confusiones entre una intolerancia y una infección bacteriana. Su obra, editada por Editorial El Ateneo, funciona como una guía para detectar estas patologías a tiempo.

El gastroenterólogo destaca la importancia de realizar estudios específicos antes de iniciar cualquier protocolo de suplementación por cuenta propia. Pereyra explica: es importante detectar el SIBO a tiempo y consultar al médico.

