Qué le pasa a mi cuerpo si tomo jugo de zanahoria todos los días

La incorporación de vegetales frescos a la dieta diaria constituye una estrategia fundamental para el bienestar general y la prevención de enfermedades. El jugo de zanahoria destaca entre las opciones naturales por su alta densidad de nutrientes y su amplia disponibilidad en el mercado. Esta preparación líquida permite al organismo acceder de forma directa a una variedad de vitaminas y minerales que intervienen en funciones biológicas críticas.

El jugo de zanahoria libera más nutrientes que la zanahoria cocida y facilita la absorción de vitaminas claves para el funcionamiento del cuerpo Shutterstock

Los beneficios de tomar jugo de zanahoria todos los días

La zanahoria contiene una variedad extensa de compuestos necesarios para el cuerpo humano. Entre ellos figuran la vitamina K, C, B6, B1 y B3, además de fibra, potasio, manganeso, molibdeno, fósforo, magnesio y folato. La Fundación Española de la Nutrición (FEN) resalta la riqueza de este alimento en provitamina A, hierro y yodo. Su consumo en formato líquido facilita la absorción de estos elementos y representa una adición valiosa a la dieta diaria.

Uno de los impactos más notables ocurre en la salud ocular. La hortaliza posee vitamina C, luteína y betacaroteno. Estos nutrientes ejercen un efecto protector contra el daño por oxidación y ayudan a prevenir afecciones como las cataratas. Su ingesta colabora en la prevención de la degeneración macular asociada a la edad y actúa contra la pérdida de agudeza visual, especialmente en condiciones de poca luz. La vitamina A resulta fundamental para mantener el sistema visual en condiciones óptimas.

La zanahoria contiene varios compuestos y vitaminas que son beneficiosos para la visión y la salud ocular

El metabolismo también experimenta cambios favorables. El jugo aumenta la secreción de bilis, lo cual acelera la transformación de los alimentos en energía. Su perfil nutricional incluye un bajo contenido calórico y propiedades diuréticas. Estas características lo convierten en una opción útil para quienes buscan controlar su peso. La fibra presente facilita la formación y el paso de las heces a través del intestino y el colon. Esto previene el estreñimiento y mejora la función intestinal.

La zanahoria contribuye a la regulación de los niveles de colesterol Freepick

La salud cardiovascular recibe ventajas significativas. Datos de Harvard Medical School indican que una mayor ingesta de fibra dietética reduce la probabilidad de síndrome metabólico, accidente cerebrovascular y enfermedad cardíaca. Existe un riesgo menor de desarrollar diabetes tipo 2 en quienes consumen fibra con regularidad. El potasio contenido en la zanahoria contribuye a la regulación de los niveles de colesterol y ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre. La vitamina C asiste en la formación de vasos sanguíneos y tejidos.

La piel refleja otro de los efectos positivos de este consumo. La revista Foods destaca la capacidad de los carotenos para nutrir la dermis. Estos compuestos actúan como antioxidantes y antiinflamatorios. Ofrecen beneficios como el aumento de la defensa contra las radiaciones UVB y la protección contra agresores externos. El betacaroteno contribuye a un bronceado más saludable y uniforme al proporcionar un ligero tono dorado. Los antioxidantes presentes resultan fundamentales para contrarrestar el daño causado por el exceso de radicales libres y pueden ayudar a prevenir el cáncer al proteger las células.

La zanahoria en la industria de la belleza Shutterstock - Shutterstock

El sistema inmunológico se ve fortalecido por la vitamina A. Este nutriente regula la respuesta inmune y posee propiedades antiinflamatorias. La industria de la belleza utiliza estos principios activos en diversos productos. El betacaroteno se convierte en vitamina A en el cuerpo, proceso vital para la hidratación cutánea. Champús y acondicionadores con extracto de zanahoria aprovechan estas vitaminas para fortalecer el cabello, promover su crecimiento y mejorar su brillo. Cremas y sérums utilizan estos derivados para reducir la hinchazón, las ojeras y las manchas oscuras, demostrando la potencia de este vegetal tanto en su uso tópico como en su ingesta regular.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.