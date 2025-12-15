Los dos factores que aumentan en 83% el riesgo de muerte después de los 50 años

Un estudio de investigadores de la Universidad Federal de São Carlos (UFSCar) de Brasil en colaboración con el University College London, en el Reino Unido, concluyó que dos factores representan un aumento del 83% en el riesgo de muerte después de los 50 años: la acumulación de grasa abdominal asociada a la pérdida de masa muscular.

Los resultados fueron publicados en la revista científica Aging Clinical and Experimental Research y obtenidos a partir del seguimiento durante 12 años de 5440 participantes de 50 años o más del English Longitudinal Study of Ageing (ELSA).

Según los responsables del trabajo, la combinación caracteriza la llamada obesidad sarcopénica, que implica la pérdida de músculos al mismo tiempo que ocurre el aumento de grasa en todo el cuerpo, agravando los efectos de ambos problemas.

La obesidad es una epidemia silenciosa en muchas partes del mundo (Foto: Freepik)

“Constatamos también que el riesgo de muerte se redujo en un 40% entre aquellos con baja masa muscular y sin obesidad abdominal, dato que refuerza el potencial peligro de la coexistencia de las condiciones. Curiosamente, individuos con obesidad abdominal pero con masa muscular adecuada no se asociaron con un mayor riesgo de muerte”, afirmó Valdete Regina Guandalini, investigadora del Departamento de Gerontología de la UFSCar, profesora de la Universidad Federal del Espírito Santo (Ufes) y primera autora del artículo, a la Agencia Fapesp.

Regina explicó que el exceso de grasa intensifica procesos inflamatorios que desencadenan alteraciones metabólicas y catabólicas, agravando aún más la pérdida muscular. “Además de una condición interferir en la otra, la grasa se infiltra en el músculo, ocupando su espacio. Se trata de una inflamación sistémica y progresiva que afecta directamente al tejido muscular, comprometiendo sus funciones metabólicas, endocrinas, inmunológicas y funcionales”, sostuvo.

La definición de obesidad sarcopénica, sin embargo, aún no es un consenso entre los investigadores y suele requerir exámenes complejos, como resonancia magnética, tomografía computarizada, bioimpedancia eléctrica o densitometría, que identifican el exceso de grasa corporal y la reducción de la masa y función muscular.

Estas pruebas tienen un alto costo y están restringidas a pocos servicios de salud, lo que convierte el diagnóstico de la enfermedad en un gran desafío. Por ello, el estudio también utilizó medidas más sencillas para definir qué es obesidad abdominal y pérdida de masa muscular, en busca de una forma práctica de diagnosticar el cuadro.

La grasa abdominal resultó ser un factor de riesgo según este estudio (Foto: Freepik)

Los investigadores identificaron la obesidad abdominal como circunferencia abdominal mayor que 102 centímetros para hombres y 88 centímetros para mujeres. Simultáneamente, la baja masa muscular se definió a partir de un índice de masa muscular esquelética (obtenida por la ecuación) menor que 9,36 kg/m2 para hombres y menor que 6,73 kg/m2 para mujeres. La estrategia fue exitosa para hacer el cribado de los individuos.

“Además de evaluar el riesgo de muerte asociado a la obesidad abdominal y a la baja masa muscular, logramos comprobar que, con métodos sencillos, es posible detectar la obesidad sarcopénica. Esto es importante, pues la falta de consenso sobre criterios diagnósticos de esta enfermedad dificulta su detección y tratamiento”, aseguró Tiago da Silva Alexandre, profesor del Departamento de Gerontología de la UFSCar y uno de los autores del estudio.

El médico explicó que los hallazgos permiten “ampliar el acceso de las personas mayores a intervenciones anticipadas, como seguimiento nutricional y ejercicios físicos, garantizando mejora en la calidad de vida”.