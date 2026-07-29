Los especialistas coinciden: qué comer y beber para reducir el jet lag en vacaciones

Uno de los factores que pueden arruinar las vacaciones es el jet lag o desfase horario. Aunque el truco más común para evitarlo es ajustar las horas de sueño y vigilia antes de viajar, saber qué comer y beber también puede marcar una gran diferencia, de acuerdo con especialistas.

Especialistas aconsejan cambiar el horario de las comidas antes de viajar para evitar el jet lag

Más allá del cansancio, otro síntoma común del desfase horario son los problemas digestivos, como la hinchazón o el estreñimiento. Por eso, la recomendación de especialistas citados por Associated Press es ajustar gradualmente los horarios de las comidas antes de viajar.

Ajustar la hora de la comida antes de viajar puede ayudar a aliviar los síntomas del jet lag Magnific

Tara Schmidt, dietista de Mayo Clinic, sugirió empezar por cambiar el horario de la comida 15 minutos, luego media hora y finalmente una hora para acercarla lo más posible al reloj del destino.

Una vez en el destino, la recomendación es desayunar según el horario local y priorizar una comida completa que ayude a recuperarse del jet lag. Luego, lo óptimo es almorzar y cenar en el mismo horario todos los días mientras se está fuera.

Otro consejo para evitar problemas gastrointestinales, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), es comer porciones más pequeñas justo antes y después del viaje. La intención es evitar malestares, especialmente en quienes tienen un estómago sensible.

Finalmente, otra recomendación es evitar alimentos a los que no se está acostumbrado. Esto aplica especialmente a comidas con alto contenido de grasa.

Se recomienda no tomar alcohol para evitar el jet lag

Con respecto a qué beber, la primera recomendación es tomar agua antes, durante y después del vuelo para contrarrestar los efectos del aire seco en la cabina. A su vez, Schmidt dijo que se debe evitar el alcohol debido a que altera enormemente el sueño y puede ocasionar deshidratación, lo que empeora la fatiga y los síntomas relacionados con el desfase horario.

También dijo que si se va a consumir cafeína debe hacerse de manera estratégica, por ejemplo, solo durante las mañanas y evitarla durante la tarde para que no afecte la hora de dormir.

En un viaje a otra zona horaria, se aconseja solo tomar café por las mañanas Magnific

El jet lag no solo se presenta durante el viaje de vacaciones, sino también al regresar. Por eso, aunque dependerá del número de días que se esté lejos de casa, los especialistas recomiendan, cuando el viaje esté por terminar, retomar la rutina habitual poco a poco para volver a ajustarse al horario normal.

Qué es el jet lag y qué tipo de síntomas causa

De acuerdo con el portal de salud de Harvard, el jet lag o desfase horario es un tipo de trastorno del sueño que se produce como reacción a los viajes entre diferentes zonas horarias. Este se presenta cuando se alteran los patrones de luz y oscuridad en el entorno y puede afectar los ritmos del cuerpo.

El riesgo es que los efectos pueden ir más allá de estar cansado durante algunas horas. Como consecuencia del desfase horario, pueden alterarse el ciclo de sueño-vigilia y los niveles hormonales, lo que genera modificaciones en otros procesos del cuerpo.

Los síntomas pueden ser leves o más graves según la diferencia de husos horarios y otros factores. Por lo general, el jet lag se manifiesta con: