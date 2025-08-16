Los grandes beneficios de la leche de cúrcuma

La leche dorada o leche de cúrcuma es una bebida tradicional india popular en todo el mundo por sus increíbles beneficios a la salud. Es conocida por su color amarillo cremoso que posiblemente recuerde al ponche de huevo, y por su característico aroma especiado.

Entre los muchos beneficios de la leche con cúrcuma o leche dorada destacan sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias; ello debido principalmente a la curcumina contenida en la cúrcuma y potenciada por la pimienta negra que también se agrega a la leche.

También es conocida por fortalecer el sistema inmune en general y tener un efecto positivo en las funciones cognitivas. Igualmente, se trata de una excelente fuente de calcio, potasio, y magnesio, por lo que entre sus beneficios también se encuentra la prevención de enfermedades cardiovasculares.

La cúrcuma es una planta herbácea de la familia de las zingiberáceas (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

De acuerdo con WebMD, entre los riesgos potenciales de su consumo, además de las alergias, solo se encuentran molestias estomacales o diarrea. Sin embargo, se tienen que consumir alrededor de 17 gr de cúrcuma a diario para que eso suceda.

¿Cómo se hace la leche dorada?

Te dejamos la receta para que hagas tu propia leche con cúrcuma, tal como recomienda el Andrew Weil Center for Integrative Medicine, y disfrutes de todos sus beneficios.

Ingredientes

1 taza de leche (de leche o vegetal)

1 cucharadita de cúrcuma en polvo

½ cucharadita de canela en polvo

¼ de cucharadita de jengibre rallado

Una pizca de pimienta negra molida

½ cucharadita de jarabe de maple para endulzar (opcional)

¿Qué es la golden milk?

Preparación

En una sartén a fuego medio, poner a calentar la leche elegida.

Mientras se calienta, agregar todas las especies y mezclar hasta que se hayan integrado a la leche.

Dejar en el fuego durante diez minutos y cuidar que no hierva.

Retirar del fuego y, si se desea, pasar por un colador antes de servir.

¡Disfrutar!

Por Lizbeth Fernández