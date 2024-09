Los mejores consejos para que el café de la primera mañana no te haga mal a la panza

Escuchar

¿Te ha pasado que después de tu primer taza de café en el día, tu estómago arde? Este síntoma se le llama acidez, y es provocado por un gran número de razones, entre las cuales destaca el consumo de café.

Aunque esta bebida no sea la causa principal, si puede elevar la acidez en el estómago después de tomarlo. Por eso, te pasamos algunos tips para que el café no te irrite el estómago.

Muchas personas deciden arrancar su día con un café Unsplash

¿Por qué el café causa irritación?

De acuerdo con el blog estadounidense de nutrición MindBodyGreen, la irritación del estómago a causa del café, se debe a que “los granos de café contienen ácidos naturales cuya concentración aumenta con el tostado y la preparación”. Sin mayor problema, el estómago puede soportar estos niveles de acidez, el problema continúa si es que se filtra al esófago.

Según el mismo medio, el café puede aflojar los músculos del esfínter esofágico inferior, que separan el estómago del esófago. Si eso sucede, los jugos del estómago que contienen ácido clorhídrico “salpican” el esófago y producen la sensación de reflujo ácido y acidez estomacal, que pueden traducirse, en situaciones más graves, en dolor de pecho, tos o dolor de garganta.

También, es conveniente que te realices estudios médicos para saber si el café es poco beneficioso para tu salud si es que padeces de Síndrome de colon irritable, enfermedad de Crohn, colitis, gastritis o úlceras. Mientras los obtienes, te contamos de algunos tips para evitar la acidez después de tomar café.

El café puede aflojar los músculos del esfínter esofágico inferior Shutterstock

Tips

1. Tomá el café con un tostado bajo o muy alto

Si bien, como se mencionó antes, la acidez responde al tostado, por lo que es conveniente reconsiderar las opciones de café que consumes. Un buen paso es buscar opciones de tostado bajo, el cual, no desarrolle demasiados cambios químicos cuando se tueste, o bien, que no se añadan sustancias para modificar sus propiedades. De manera natural, MBG recomienda buscar opciones que no suban en acidez, como las cosechadas en baja altitud, como las expresiones brasileñas, mexicanas, peruanas, venezolanas, guatemaltecas, sumatras o indonesas. Aun así, hay que decir que entre más se tuesta, también es menor en acidez.

El N-metilpiridio, es un compuesto que se desarrolla en el tostado y bloquea la producción de ácido clorhídrico en las células del estómago, provocando que el café tostado oscuro, como el francés o el italiano, sea menos ácido, de acuerdo con Mind Body Green. Sin embargo, la contradicción es que puede tener otras sustancias irritables para el estómago.

Es conveniente que te realices estudios médicos para saber si el café es poco beneficioso para tu salud

2. Comé banana o leche con tu café

Según Verywell Health, las proteínas de la leche como los distintos tipos de caseínas, la lactoalbúmina y la lactoglobulina, se pueden unir a los ácidos clorogénicos del café para evitar que aumente repentinamente el ácido del estómago, ya que tardan en absorberse. Esta puede ser una solución para evitar la acidez, sin embargo, los intolerantes a la lactosa pueden tener repercusiones.

El blog Cafely, explica que, otra opción es comer banana antes o después de tomar café, debido a que tienen propiedades calmantes para el estómago, son alcalinos y podrían contrarrestar los efectos secundarios causados por los ácidos que se desarrollen en el estómago.

3. Tomá Cold Brew

El café en frío, mejor conocido como cold brew, puede ser una gran opción para evitar la acidez estomacal del café. De acuerdo con varios artículos del MBG o Cafely, este estilo tiene menos de la mitad de acidez que el tradicional. Esto se debe a que la preparación en frío extrae menos compuestos ácidos y amargos de los granos, lo que puede hacer que esta bebida sea más tolerable para el estómago, sin embargo, contiene más cafeína, lo que podría afectarte si eres muy sensible a este compuesto. Cabe destacar que no significa que debas tomar el café frío; lo puedes calentar, si quieres, lo que importa es el método de infusión del café.

El café frío con leche ya suele estar en todas las cafeterías

4. Consulta a un médico

Si bien hay un sin fin de opciones como añadir colágeno hidrolizado a tu taza, añadir cáscaras de huevo o bicarbonato de sodio a tu molienda de café, o dejar de añadir azúcar y endulzantes, nada de lo que hagas se corregirá si tienes problemas médicos más graves. Por eso, te recomendamos asistir con un nutricionista o especialista médico que te guíe profesionalmente para que tu consumo de café sea una experiencia reconfortante día con día.

El Universal (México)