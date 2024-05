Escuchar

Una creencia popular asegura que cuando un niño consume mucho azúcar se vuelve más hiperactivo. Por años, expertos de varios campos médicos han intentado comprender este fenómeno, desde sus orígenes hasta pruebas que muestren una verdad respecto al famoso ‘subidón de azúcar’.

¿Los niños que comen azúcar son más hiperactivos? Esta es la verdad detrás del mito Shutterstock

El concepto de que el azúcar era la razón tras la hiperactividad de los niños empezó a cobrar fuerza en la década de 1970. De acuerdo a un reporte de National Geographic, gran parte de esa idea fue implantada gracias a un best-seller del alergólogo pediátrico Ben Feingold, ‘Por qué su hijo es hiperactivo’.

En dicho libro, Feingold argumentaba (con muy pocas pruebas) que los aditivos alimentarios, incluido el azúcar, están relacionados con el comportamiento excitable de los niños.

Sin embargo, la relación entre el azúcar y la hiperactividad quedó completamente desacreditada en dos revisiones exhaustivas que se realizaron a dicha investigación inicial, que ocurrieron en 1994 y 1995. Según Mark Corkins, presidente del Comité de Nutrición de la Academia Americana de Pediatría, el consenso de los investigadores es que “no existe ninguna relación”.

Desmintiendo el ‘subidón de azúcar’ en los niños

Varias voces expertas han hecho especial énfasis en recalcar que el azúcar no tiene relación con el comportamiento de hiperactividad de los niños. Ricardo Moure, doctor en biología, aseguró en ‘Serendipias’, el programa de divulgación científica de la Cadena SER, que: “Esto es mentira. No existe ninguna evidencia científica de que el azúcar produzca hiperactividad en los niños”.

Aunque aclara que se trata de un fenómeno que se ha estudiado, se ha intentado encontrar esta evidencia. Sin embargo, la explicación es sencilla: “lo que sucede es que, normalmente, los momentos en los que los niños se ponen ‘morados a dulces’ son fiestas infantiles, cumpleaños, fiestas en el colegio... Momentos en los que los niños están sobreexcitados. No les excita la chocolatina, les excita estar jugando durante horas”, expone el biólogo.

Por su parte, Diana Schnee, dietista pediátrica del Cleveland Clinic Children’s de Estados Unidos, también ha dado su punto de vista sobre este mito que se ha mantenido con el paso de los años. “Hay muchas cosas que pueden explicar la hiperactividad y el cambio de emociones de los niños. Una de ellas es que son niños, y eso es algo muy típico”, asegura la experta.

La experta también señaló que incluso comer carbohidratos muy refinados puede causar inflamación, lo que puede afectar al comportamiento del niño. Además, no comer suficientes frutas o verduras puede provocar estreñimiento, que también puede causar malestar y mal humor.

National Geographic señala que cuando comemos hidratos de carbono, “nuestro cuerpo descompone los alimentos en un tipo de azúcar en sangre llamado glucosa. Nuestros órganos, tejidos y células dependen de la glucosa como fuente de energía vital, una de las razones por las que la dieta keto es tan peligrosa”. De hecho, hay muchos tipos de azúcar en la dieta. Los nutricionistas tienden a dividir el azúcar en la dieta en dos categorías básicas: azúcar regular, o natural; y azúcar añadido.

Incluso, alimentos como las frutas también tiene azúcares naturales, llamados fructosa, al igual que la leche, que contiene un azúcar natural llamado lactosa. Sin embargo, Corkins afirma que no hay límite en la cantidad de azúcares naturales que los niños deben comer a diario. Lo que hay que vigilar, en realidad, son los azúcares añadidos, que pueden contribuir a enfermedades como la obesidad, la caries dental, las cardiopatías, la hipercolesterolemia, la hipertensión, la diabetes de tipo 2 y la hepatopatía grasa, según la Academia Americana de Pediatría.

Recomendaciones para consumo de azúcares

Schee aconseja a los padres que vean el azúcar como cualquier otro ingrediente: bueno, con moderación. “El azúcar en sí no es necesariamente terrible si se consume en pequeñas cantidades y con poca frecuencia. Así que no me preocupa el trozo ocasional de tarta de cumpleaños o el pastel de Acción de Gracias. Me preocupa más el azúcar en la dieta de un niño de forma regular”, señala la experta.

Para los niños menores de dos años, la Academia Americana de Pediatría recomienda no añadir azúcares en absoluto. Asimismo, para los niños de entre dos y 18 años, los mismos expertos sugieren no más de 25 gramos, o unas seis cucharaditas de azúcar añadido, al día.

