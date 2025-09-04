Los riesgos de usar vaselina en el rostro como remedio casero

La vaselina (petrolato) es un oclusivo eficaz que ayuda a retener la humedad y formar una barrera protectora sobre la piel, su uso en el rostro como remedio casero puede resultar contraproducente. Según Medical News Today, la mayoría de personas la toleran bien, pero quienes tienen piel grasa o con tendencia al acné podrían experimentar brotes o irritaciones, ya que puede atrapar grasa y suciedad.

La técnica de slugging consiste en aplicar vaselina para sellar la hidratación, pero dermatólogos advierten que, debido a su textura densa, puede obstruir los poros y agravar condiciones como el acné, especialmente si se usa sobre tratamientos activos. Por eso, no es recomendable para todos los tipos de piel y debe emplearse con precaución.

Como la vaselina bloquea la transpiración natural, puede generar sensación de calor, enrojecimiento o picazón, especialmente en pieles sensibles o con tendencia a la dermatitis (Foto de carácter ilustrativo: Freepik) Lifestock

Antes de incluir la vaselina en la rutina facial, es fundamental entender cómo actúa sobre la piel y cuáles son sus posibles efectos según el tipo cutáneo, ya que su uso no es universalmente recomendado por dermatólogos. A continuación, se detallan los principales beneficios y riesgos asociados.

Beneficios de la vaselina en el rostro

Retiene la hidratación al formar una barrera protectora sobre la piel.

al formar una barrera protectora sobre la piel. Protege zonas sensibles como labios, párpados y áreas resecas.

como labios, párpados y áreas resecas. Favorece la regeneración cutánea en heridas menores o irritaciones leves.

en heridas menores o irritaciones leves. Reduce la pérdida de agua transepidérmica, ideal para climas fríos o secos.

Riesgos de usar vaselina en la cara

Obstruye los poros si se aplica en exceso o sobre piel no limpia.

si se aplica en exceso o sobre piel no limpia. Puede empeorar el acné en pieles grasas o con tendencia a imperfecciones.

en o con tendencia a imperfecciones. Favorece la aparición de granos si se combina con productos activos como retinoides.

si se combina con productos activos como retinoides. Atrapa suciedad y bacterias , lo que aumenta el riesgo de irritación o brotes.

, lo que aumenta el riesgo de irritación o brotes. No permite que la piel respire adecuadamente, afectando su equilibrio natural.

Si se aplica vaselina sobre piel no completamente limpia, puede atrapar suciedad, grasa y bacterias y favoreciendo la aparición de brotes y acné (Foto de carácter ilustrativo: Freepik)

Aunque la vaselina puede ser útil para ciertos cuidados específicos, su uso indiscriminado en el rostro puede generar efectos negativos. Siempre es recomendable consultar con un dermatólogo para elegir productos adecuados según el tipo de piel y evitar complicaciones.

*Por María Luisa Álvarez Mejía