LA NACION

Los riesgos de usar vaselina en el rostro como remedio casero

Según especialistas, puede traer más problemas que beneficios; por qué desaconsejan aplicársela en la cara

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
EL TIEMPO (GDA)
La vaselina es un producto oclusivo, lo que significa que forma una barrera sobre la piel (Foto de carácter ilustrativo: Freepik)
La vaselina es un producto oclusivo, lo que significa que forma una barrera sobre la piel (Foto de carácter ilustrativo: Freepik)

La vaselina (petrolato) es un oclusivo eficaz que ayuda a retener la humedad y formar una barrera protectora sobre la piel, su uso en el rostro como remedio casero puede resultar contraproducente. Según Medical News Today, la mayoría de personas la toleran bien, pero quienes tienen piel grasa o con tendencia al acné podrían experimentar brotes o irritaciones, ya que puede atrapar grasa y suciedad.

La técnica de slugging consiste en aplicar vaselina para sellar la hidratación, pero dermatólogos advierten que, debido a su textura densa, puede obstruir los poros y agravar condiciones como el acné, especialmente si se usa sobre tratamientos activos. Por eso, no es recomendable para todos los tipos de piel y debe emplearse con precaución.

Como la vaselina bloquea la transpiración natural, puede generar sensación de calor, enrojecimiento o picazón, especialmente en pieles sensibles o con tendencia a la dermatitis (Foto de carácter ilustrativo: Freepik)
Como la vaselina bloquea la transpiración natural, puede generar sensación de calor, enrojecimiento o picazón, especialmente en pieles sensibles o con tendencia a la dermatitis (Foto de carácter ilustrativo: Freepik)Lifestock

Antes de incluir la vaselina en la rutina facial, es fundamental entender cómo actúa sobre la piel y cuáles son sus posibles efectos según el tipo cutáneo, ya que su uso no es universalmente recomendado por dermatólogos. A continuación, se detallan los principales beneficios y riesgos asociados.

Beneficios de la vaselina en el rostro

  • Retiene la hidratación al formar una barrera protectora sobre la piel.
  • Protege zonas sensibles como labios, párpados y áreas resecas.
  • Favorece la regeneración cutánea en heridas menores o irritaciones leves.
  • Reduce la pérdida de agua transepidérmica, ideal para climas fríos o secos.

Riesgos de usar vaselina en la cara

  • Obstruye los poros si se aplica en exceso o sobre piel no limpia.
  • Puede empeorar el acné en pieles grasas o con tendencia a imperfecciones.
  • Favorece la aparición de granos si se combina con productos activos como retinoides.
  • Atrapa suciedad y bacterias, lo que aumenta el riesgo de irritación o brotes.
  • No permite que la piel respire adecuadamente, afectando su equilibrio natural.
Si se aplica vaselina sobre piel no completamente limpia, puede atrapar suciedad, grasa y bacterias y favoreciendo la aparición de brotes y acné (Foto de carácter ilustrativo: Freepik)
Si se aplica vaselina sobre piel no completamente limpia, puede atrapar suciedad, grasa y bacterias y favoreciendo la aparición de brotes y acné (Foto de carácter ilustrativo: Freepik)

Aunque la vaselina puede ser útil para ciertos cuidados específicos, su uso indiscriminado en el rostro puede generar efectos negativos. Siempre es recomendable consultar con un dermatólogo para elegir productos adecuados según el tipo de piel y evitar complicaciones.

*Por María Luisa Álvarez Mejía

EL TIEMPO (GDA)
Más leídas
  1. Rechazan una maniobra de Cristina Kirchner para evitar el decomiso de sus bienes
    1

    Rechazan una maniobra de Cristina Kirchner para evitar el decomiso de sus bienes

  2. Al menos 15 muertos y varios heridos graves tras descarrilar un funicular en Lisboa
    2

    Descarriló un funicular en Lisboa: hay al menos 15 muertos y varios heridos

  3. Así está la tabla de precios de la construcción
    3

    Así está la tabla de precios de la construcción en septiembre 2025

  4. La película subida de tono que está en Netflix y enloquece a los usuarios
    4

    La película subida de tono que está en Netflix y enloquece a los usuarios

Cargando banners ...