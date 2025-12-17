Los seis remedios caseros para bajar los triglicéridos

Los triglicéridos, moléculas de grasa cuya acumulación en la sangre se vincula directamente con el exceso de azúcares, grasas y alcohol, representan un factor de riesgo cardiovascular. Existen remedios caseros, ricos en fibras solubles y antioxidantes, que junto al tratamiento médico pueden ayudar a su regulación. Hay al menos seis recetas que aportan beneficios al organismo y que son muy fáciles de implementar en la casa.

Entre las opciones naturales, se destaca el jugo de ananá con pulpa de naranja. Ambos ingredientes, ricos en fibras solubles, contribuyen a disminuir la concentración de grasas en la sangre, lo que favorece la reducción de triglicéridos y colesterol. Para prepararlo, se necesitan dos vasos de agua, dos ruedas de ananá, una naranja con su pulpa y el jugo de un limón. Se baten todos los ingredientes en la licuadora, se cuelan y se bebe dos veces al día, por la mañana y por la noche.

El agua de avena con canela es otra alternativa eficaz. La avena contiene betaglucanos, una fibra soluble que disminuye la absorción de grasas intestinales. La canela, por su parte, es rica en antioxidantes. Juntas, estas propiedades favorecen la reducción de triglicéridos y colesterol. Los ingredientes son media taza de avena en hojuelas, 500 ml de agua y un palo de canela. Se mezclan, se dejan reposar toda la noche y al día siguiente se cuela para beber en ayunas. La canela puede también usarse en té o como condimento.

El jugo de remolacha es un gran aliado para los problemas de triglicéridos (Foto: Freepik)

El jugo de remolacha con manzana es una tercera opción. Ambos vegetales, con su alto contenido de fibras, ayudan a reducir los triglicéridos y el colesterol “malo”. El limón complementa esta acción limpiando el organismo por su aporte de vitaminas, minerales y antioxidantes. Se requieren 50 gramos de remolacha, dos manzanas, jugo de un limón y un trozo pequeño de jengibre. Se pican la remolacha y las manzanas, se licúan con el resto de los ingredientes y se consume un vaso de este jugo a diario.

El té de cúrcuma se considera un excelente remedio casero. Esta planta medicinal posee propiedades antioxidantes que facilitan la eliminación de grasas y toxinas de la sangre, lo que logra disminuir los triglicéridos y el colesterol. Se utiliza una cucharadita de cúrcuma en polvo y una taza de agua. Se hierve el agua, se añade la cúrcuma, se tapa y se deja reposar entre 5 y 10 minutos. Luego se cuela y se pueden beber de dos a cuatro tazas de té al día.

El agua de ajo se suma a estas preparaciones. El ajo posee propiedades antioxidantes que favorecen la disminución de triglicéridos y colesterol, algo que reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Para prepararla, se debe machacar un diente de ajo y agregarlo a 100 ml de agua. Se deja reposar la mezcla durante la noche y se bebe en ayunas por el tiempo deseado. El ajo también puede ser utilizado para sazonar alimentos, en forma de té o en cápsulas.

El vinagre de manzana posee nutrientes que son fundamentales para el cuerpo (Foto: Freepik)

Finalmente, el vinagre de manzana ofrece beneficios por su riqueza en compuestos fenólicos, principalmente flavonoides, que actúan como antioxidantes. Su consumo, siempre acompañado de una dieta saludable, puede favorecer la disminución de triglicéridos y colesterol. Se aconseja consumir entre una y dos cucharadas máximas al día, en ensaladas o para sazonar. Su ingesta directa no es recomendada, ya que podría desgastar el esmalte dental o causar irritación en la garganta. Estos remedios son herramientas valiosas que, bajo supervisión médica y un estilo de vida consciente, pueden apoyar la salud metabólica.