Los beneficios de las pastas y cómo prepararlas de la manera más saludable

A la hora de pensar en una alimentación saludable, muchas personas cometen un error común: eliminar de su plato alimentos que aportan nutrientes clave, carbohidratos y fibra, guiadas por mitos o ideas erróneas. Esta decisión, lejos de beneficiar al organismo, suele traducirse en falta de energía, cansancio y una pérdida de fuerza muscular. Por eso, si el objetivo es alcanzar un equilibrio real y sostenible, resulta fundamental revisar el valor nutricional de los ingredientes que se consumen a diario y animarse a repensar elecciones que, muchas veces, se descartan sin motivo.

En ese recorrido, las pastas ocupan un lugar central dentro de la cocina de miles de hogares y pueden convertirse en grandes aliadas de una alimentación equilibrada. Según dieron a conocer en el sitio especializado Cuídate Plus, este alimento aporta carbohidratos complejos, esenciales para brindar energía al cuerpo, además de contribuir con fibra, especialmente en sus versiones integrales, y ayudar a mantener la saciedad por más tiempo. Combinadas con vegetales, proteínas y grasas saludables, las pastas no solo resultan versátiles y accesibles, sino que también pueden formar parte de una dieta variada, nutritiva y adaptada a las necesidades del día a día.

La mejor manera de cocinar pastas para aprovechar sus beneficios

Cocción al dente: la clave para aprovechar mejor los nutrientes (Fuente: Il club delle ricette)

Aunque muchas personas no lo saben, la pasta tiene una historia que se remonta a la antigüedad y con una fuerte presencia en regiones como Asia y América mucho antes de convertirse en un clásico de la cocina cotidiana. En la actualidad, especialistas en nutrición coinciden en que, para aprovechar mejor sus propiedades, la clave está en el punto de cocción. El término “al dente” es el más recomendado, ya que permite conservar mejor la estructura del alimento y favorecer una digestión más equilibrada.

En la práctica, cocinar la pasta “al dente” implica hervirla en abundante agua con sal hasta lograr una textura suave por fuera, pero firme en su interior, lo que evita que quede blanda o pasada. De esta manera, no solo se mejora su sabor y consistencia, sino también su aporte energético.

Los sorprendentes beneficios de las pastas

Pasta: un clásico de la cocina que también puede ser saludable ILONA SHOROKHOVA

Cocinar la pasta en su punto justo no solo mejora su textura y sabor, sino que también potencia sus beneficios nutricionales. Al consumirse de esta manera, la pasta presenta un índice glucémico más bajo, lo que ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en sangre y evita picos bruscos de energía.

Otro de sus grandes aportes es la sensación de saciedad que genera, lo que contribuye a controlar el apetito y a mantener una alimentación más equilibrada. La energía que brinda resulta clave para acompañar las actividades diarias, desde la rutina laboral hasta el ejercicio físico, sin provocar la sensación de cansancio que aparece cuando faltan hidratos de calidad en la dieta.

En definitiva, la pasta es un alimento sumamente versátil, capaz de adaptarse a todo tipo de preparaciones. Al combinarla con proteínas, lácteos o grasas insaturadas, se logra un plato completo y balanceado que cubre distintas necesidades nutricionales. Así, lejos de ser un alimento a evitar, la pasta bien cocida y acompañada puede transformarse en una aliada ideal para una alimentación variada, rica y consciente.