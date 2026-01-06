Maria Laura Rainer, especialista en Medicina China y Acupuntura: “El Tapping es ese puente hacia la parte más profunda”

María Laura Rainer, especialista en Medicina China y Acupuntura, ofrece a diario videos y conferencias en sus redes sociales con el propósito de expandir la práctica del Tapping Express. Se trata de una Técnica de Liberación Emocional que combina acupresión y psicología para aliviar diferentes afecciones del organismo. En uno de sus videos más recientes, la experta habló de cómo un punto en el cuerpo puede estar vinculado a 100 enfermedades y reveló de qué forma sanarlas.

Rainer señaló que la Medicina China es un tipo de terapia holística que entiende que todo el cuerpo humano está conectado. Si una pequeña parte se ve afectada, todo el sistema lo estará. “Como somos seres holísticos, todo está en movimiento. Si todo está fluyendo, desde la mente y las emociones, lo físico y lo fisiológico, toda esa energía está conectada. Todos los puntos juegan un rol importante y depende de dónde”, indicó.

Cómo un punto del cuerpo puede estar relacionado con 100 enfermedades

Allí señaló la existencia del “estómago 36”, que se ubica debajo de la rodilla, “entre un nervio y un músculo muy importante que trabaja para devolverle la sangre a la parte superior del cuerpo”. Según dijo, al estimular este lugar, activa el sistema inmunológico y llega al tronco cefálico y por ende motiva al “nervio vago”.

La experta señaló en su video que ese es el foco de reparación total, porque regula el estrés y el descanso, entre otras cuestiones. Por este caso, si se trabaja en mantener esa zona protegida y estimulada, podría mejorarse el bienestar fisiológico y mental del cuerpo.

De esta manera, Rainer sostuvo que la práctica del Tapping (que consiste en dar golpecitos sobre el cuerpo) es utilizada en la Medicina China para “activar el Chi y la circulación”. Para realizar esto en casa, la especialista indicó que es posible con la utilización de la parte inferior de la mano, lo que se conoce como “intestino delgado” en esa disciplina.

El Tapping es una terapia de la Medicina China para activar la circulación de energía en el cuerpo Madeleine Steinbach - Shutterstock

“Cuando activás la energía cambia su variabilidad y la del corazón. Y cuando afecta a las ondas cerebrales, centra en coherencia. El Tapping es ese puente hacia la parte más profunda, distrayendo al cerebro que va para otro lado”, agregó.

Para que sea efectivo, la experta dijo que hay que dar golpecitos en las regiones principales del cuerpo de manera rítmica, como en el corazón o la cabeza, mientras se realiza una respiración profunda. Esto genera una sensación de calma y apertura mental para poder pensar con claridad, a la vez que se libera la energía y circulación interna.

¿Para quiénes sirve este ejercicio de Tapping Express en el “estómago 36”? María Laura Rainer adelantó que puede implementarse en aquellos que tengan problemas para dormir, que perciban acumulación de líquidos, que presenten anemia, debilidad, entre otras cuestiones. “Este punto funciona como un botón que hace que el cuerpo se llene de sangre más rápido. Por eso es tan importante, porque regula muchos centros en el cuerpo”, concluyó.

Esta terapia consiste en dar golpes cortos y continuos en zonas específicas del cuerpo Microgen - Shutterstock

Es importante mencionar que este tipo de terapia holística no cuenta con aval científico integral, por lo que, ante cualquier duda, se sugiere visitar a un médico de confianza antes de llevar a cabo esta práctica propia de la Medicina China.