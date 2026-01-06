El presidente de la Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas, César Casavola, describe lunes las virtudes de un alimento valorado como un elemento esencial de la nutrición contemporánea. Este producto natural recibe el nombre de oro blanco gracias a su alta concentración de microorganismos que benefician la salud humana. La bebida consiste en una estructura de bacterias y levaduras que interactúan con las funciones del sistema digestivo.

Cuál es el alimento que mejora la flora intestinal y se considera “oro blanco”

El kéfir, un alimento milenario, surge de las montañas del Cáucaso y se compone de una matriz de microorganismos activos. Los gránulos blancos y gelatinosos reúnen entre 30 y 60 cepas distintas de bacterias lácticas y levaduras.

Cómo preparar kéfir de leche

Durante la transformación de los azúcares, estas comunidades producen ácido láctico, dióxido de carbono y diversos metabolitos que modifican el líquido original. El resultado es una bebida rica en probióticos que fortalece el sistema inmunológico.

Existen dos variantes principales de esta preparación. El kéfir de leche posee un sabor ácido y una consistencia parecida a la del yogur. César Casavola destaca su aporte de proteínas, calcio, fósforo y vitaminas B y K2. La opción de agua utiliza frutas y azúcar para su desarrollo biológico.

Esta alternativa contiene menos calorías, pero conserva los compuestos bioactivos necesarios para el bienestar. La denominación de este fermento proviene del término turco keyif, palabra que alude a una sensación de plenitud física.

El presidente de la Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas destaca el valor de este fermento en la dieta diaria LA NACION

Cuáles son los beneficios de incorporar este probiótico a la dieta

La ciencia asocia el consumo frecuente de este fermento con la mejora de diversos parámetros fisiológicos. Investigaciones en las plataformas PubMed y BMC indican que la bebida ayuda a la regulación de la glucemia y disminuye los niveles de colesterol en sangre.

El producto muestra una clara actividad antibacteriana y propiedades que aceleran la cicatrización. Los médicos resaltan su efecto antiinflamatorio y su capacidad para reducir la presión arterial de forma natural.

Los gránulos gelatinosos concentran una comunidad de entre 30 y 60 cepas de bacterias y levaduras Shutterstock

Este alimento facilita la digestión en personas con intolerancia a la lactosa mediante enzimas específicas que procesan ese azúcar. Milagros Sympson, nutricionista con matrícula nacional 12067, explica que los péptidos que surgen durante la fermentación reducen la inflamación local.

Esta acción fortalece la barrera del intestino y bloquea el acceso de agentes patógenos al resto del organismo. El equilibrio de la microbiota intestinal previene afecciones como la constipación, la diarrea o el síndrome de colon irritable.

Cómo ayuda el kéfir a la diversidad de las bacterias buenas

La presencia de cepas como Lactobacillus kefiranofaciens, Lactobacillus plantarum y Lactobacillus acidophilus modifica el pH del sistema digestivo. Estas bacterias producen un polisacárido llamado kefiran, compuesto que sirve de alimento para los microorganismos beneficiosos.

El término de origen turco keyif hace referencia directa a la sensación de bienestar físico Shutterstock

El desarrollo de géneros como Lactobacillus y Bifidobacterium suprime la proliferación de agentes dañinos. Una investigación de la revista BMC Medicine señala que el kéfir reduce la disbiosis en pacientes con estados de salud delicados.

La mayor diversidad bacteriana potencia la absorción de nutrientes esenciales. El cuerpo procesa mejor el calcio y el magnesio cuando el entorno intestinal permanece estable. La bebida también incluye levaduras como Saccharomyces cerevisiae y Kluyveromyces marxianus que colaboran en esta tarea.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Sol Valls.