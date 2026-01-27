Ni azúcar ni nada: qué beneficios trae tomar el café solo

Un análisis científico de la Universidad Johns Hopkins determinó las consecuencias biológicas de tomar el café solo para el funcionamiento cerebral y metabólico. Los especialistas detallaron en la revista Nature Neuroscience cómo la infusión carente de endulzantes potencia la memoria a largo plazo y fortalece el sistema cardiovascular. La investigación profundizó en los mecanismos que activan la bebida en el cuerpo humano cuando se ingiere con moderación y sin aditivos.

Los beneficios neurológicos de tomar café solo

La clave del impacto cognitivo reside en el hipocampo, la zona cerebral que regula los procesos fundamentales de la memoria. El informe académico de la institución estadounidense reveló que el consumo regular de café negro potencia la conexión neuronal en dicha área específica. Una taza matutina contribuye a mantener la mente en estado de alerta y actividad constante.

El café negro sin azúcar es un gran antioxidante

La sustancia activa del grano estimula el sistema nervioso central, una acción que optimiza el rendimiento mental diario. Los investigadores observaron una correlación directa entre la ingesta de la infusión pura y una mejor capacidad de retención. La ausencia de azúcar evita picos de glucosa que podrían interferir con estos procesos neurológicos.

Protección cardiovascular y celular

El sistema circulatorio recibe un efecto protector directo gracias a las propiedades del grano. El café ayuda a prevenir la obstrucción arterial, ya que esta cualidad disminuye de forma significativa el riesgo de padecer problemas cardíacos o patologías asociadas al flujo sanguíneo. La bebida actúa como un agente preventivo dentro de una dieta saludable.

El consumo de café negrp sin agregados dulces potencia la actividad cerebral Foto: FreeP¡CK

La composición química de la infusión incluye elementos vitales para la defensa del organismo. Se trata de una fuente poderosa de antioxidantes que protegen al cuerpo contra la oxidación celular y los radicales libres. Estos compuestos combaten el deterioro de los tejidos y promueven un estado general más saludable. La ingesta de la bebida en su forma natural maximiza la absorción de estos nutrientes esenciales.

Metabolismo, peso y salud dental

Beber el café sin azúcar ni edulcorantes presenta un perfil nutricional bajo en calorías y grasas, una característica que favorece los procesos de adelgazamiento, ya que acelera el metabolismo basal. También aumenta la termogénesis, el proceso mediante el cual el cuerpo genera calor y quema energía.

La salud bucal también se beneficia al eliminar los endulzantes. El café solo ayuda a prevenir la aparición de caries dentales. Los expertos subrayan que la moderación constituye el factor esencial para garantizar estos resultados positivos en el bienestar general y aprovechar las virtudes de la bebida.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.