¿La canela puede mejorar la memoria? Estos son sus beneficios y cómo tomarla a diario

La canela, durante años vista solo como un toque aromático para postres e infusiones, está ganando protagonismo como posible aliada de la salud cerebral. Diversos especialistas en nutrición de la Cleveland Clinic señalan que, incorporada con moderación a la dieta, puede contribuir a cuidar la memoria, la función cognitiva y el bienestar general, además de aportar sabor sin necesidad de azúcar refinada.

Uno de los efectos mejor descritos es su capacidad para ayudar a estabilizar los niveles de glucosa en sangre. Los expertos explican que mantener una glicemia más pareja a lo largo del día es clave para que el cerebro reciba energía de manera constante, lo que favorece la concentración y protege procesos como la memoria a corto y largo plazo.

A este mecanismo se suma una fuerte acción antioxidante. Los compuestos de la canela ayudan a neutralizar radicales libres que dañan las neuronas y otros tejidos, fenómeno vinculado al envejecimiento cerebral y a enfermedades neurodegenerativas. Al reducir el estrés oxidativo, señalan los especialistas, la especia ejerce un efecto neuroprotector que podría reflejarse en un mejor rendimiento intelectual con el paso de los años.

Más allá del cerebro, aporta otros beneficios. Entre sus componentes destaca el cinamaldehído, molécula asociada tanto a efectos antioxidantes como antiinflamatorios. Estas propiedades contribuyen a combatir procesos inflamatorios crónicos y a atenuar el desgaste que generan en el organismo, desde el sistema cardiovascular hasta distintos órganos internos.

También se le reconocen cualidades antimicrobianas. Los especialistas en nutrición señalan que los antioxidantes presentes en la canela ayudan al cuerpo a reparar células dañadas y a reforzar las defensas, con capacidad para actuar frente a bacterias Gram positivas y Gram negativas. Este efecto se considera útil para la salud intestinal y para el equilibrio del microbioma, pieza clave del sistema inmunológico.

La evidencia científica de la Cleveland Clinic ha explorado estos efectos en ensayos y revisiones sistemáticas. Algunos trabajos han observado que la suplementación con este condimento puede reducir la glucosa en ayunas, mejorar la resistencia a la insulina y disminuir la hemoglobina glicosilada, indicadores centrales en el manejo de la diabetes tipo 2 y de ciertos trastornos metabólicos. Otros estudios reportan mejoras en parámetros cardiometabólicos, como presión arterial y marcadores de estrés oxidativo.

En la práctica cotidiana, la forma más sencilla de incorporar canela es utilizarla como endulzante natural en infusiones calientes o frías: se puede añadir en rama o en polvo a té, café, leche o bebidas vegetales. También es habitual espolvorearla sobre frutas, yogur, avena, cereales integrales o incluirla en recetas de repostería con enfoque saludable, en lugar de grandes cantidades de azúcar.

En cuanto a la cantidad, sugieren no exceder aproximadamente una cucharadita diaria, dando prioridad a la variedad conocida como canela de Ceilán. Los especialistas advierten que la variedad cassia, más común y económica, contiene mayores niveles de cumarina, sustancia que en exceso puede resultar dañina para el hígado y otros órganos, de modo que la moderación es fundamental.

Por último, se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de utilizar la canela en forma de suplemento o en dosis elevadas, especialmente en personas con enfermedades de base, embarazadas o en periodo de lactancia.

Dentro de un consumo moderado y en el marco de una alimentación equilibrada, la canela se perfila como un recurso versátil: ayuda a controlar la glucosa, aporta antioxidantes, apoya la salud intestinal y, al mismo tiempo, ofrece un gesto sencillo para cuidar la memoria desde la mesa de todos los días.