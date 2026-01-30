Nueces: cuántas hay que comer por día para aprovechar sus beneficios

La nutricionista Juanma Quiñones detalló las pautas para el consumo de frutos secos. La profesional analizó el impacto de las nueces en la salud neurológica y el equilibrio calórico del organismo humano. Su informe destaca la relevancia de los ácidos grasos esenciales para el mantenimiento de la actividad cerebral óptima.

La cantidad ideal para un adulto sano consiste en una ingesta de 30 gramos diarios. Esta porción equivale de forma exacta a siete u ocho unidades del fruto entero. Dicha medida garantiza el acceso a todas las propiedades nutritivas sin generar un impacto negativo en el peso corporal del individuo.

Cien gramos de nueces peladas aportan cerca de 600 calorías al cuerpo

Los especialistas coinciden en que este volumen resulta suficiente para estimular la actividad cerebral y proteger las neuronas de manera efectiva. El cumplimiento de este límite diario evita el consumo excesivo de energía. La moderación es la clave para integrar este alimento en un plan alimenticio equilibrado y sostenible.

La incorporación de frutos secos a la dieta diaria constituye un pilar esencial para el mantenimiento de las funciones cognitivas este lunes 27 de enero. Las nueces destacan dentro de este grupo alimenticio por su alta densidad de componentes que favorecen el bienestar del sistema nervioso humano.

Estos productos naturales ofrecen una versatilidad notable en la gastronomía actual. Su presencia en platos dulces y salados facilita el acceso a nutrientes críticos para el organismo. La comunidad científica resalta la importancia de estos alimentos en la prevención del deterioro mental prematuro.

Los ácidos grasos omega-3 y omega-6 resultan esenciales para el sistema nervioso central

El impacto de los ácidos grasos en el sistema nervioso

La composición química de este alimento incluye niveles elevados de omega-3 y omega-6. Estos ácidos grasos resultan fundamentales para el funcionamiento del sistema nervioso central. La actividad de las neuronas depende en gran medida de la disponibilidad de estos lípidos saludables.

La concentración mental también recibe beneficios directos de la ingesta controlada. Estos componentes estructurales de las células nerviosas facilitan la comunicación interna del organismo. El aporte de ácido fólico refuerza este proceso.

El aporte de ácido fólico en este alimento promueve la conservación de la memoria shutterstock - Shutterstock

Este elemento químico promueve la buena memoria en diferentes etapas de la vida. La prevención de enfermedades relacionadas con el deterioro cognitivo encuentra en este alimento un aliado natural de gran potencia.

Cuál es su densidad calórica y una advertencia a considerar

El valor energético de este producto requiere una atención especial por parte de los consumidores. Cien gramos de nueces peladas aportan alrededor de 600 calorías al cuerpo. Esta cifra representa un porcentaje significativo del requerimiento diario total de una persona promedio. Según el informe de El País, incluso los alimentos buenos para la salud poseen cargas calóricas que demandan control.

La experta sostiene que el exceso en la ingesta de frutos secos deriva en un aumento de peso indeseado. “Un puñado al día, aproximadamente 30 gramos, equivale a unas siete u ocho nueces enteras”, explicó la profesional en el material analizado.

Esta recomendación busca un equilibrio entre el placer gastronómico y la salud metabólica. La densidad de nutrientes no justifica un consumo ilimitado. La precisión en la medida diaria asegura que los beneficios superen a los riesgos de un superávit energético.

