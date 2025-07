Por qué el brócoli puede ser tu mejor aliado para envejecer mejor, según un experto

En un mundo donde muchos alimentos ganan popularidad gracias a las redes sociales o las tendencias del momento, el brócoli se mantiene como un clásico “silencioso”. Lejos de las modas y sin necesidad de estrategias de marketing, este vegetal es uno de los más completos y beneficiosos para el organismo. Rico en vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes, forma parte de numerosas recomendaciones médicas y nutricionales por su capacidad para cuidar la salud desde múltiples frentes. Recientemente, un reconocido médico volvió a ponerlo en el centro de la escena al señalar su potencial para favorecer un envejecimiento saludable, posicionándolo como un aliado clave para quienes buscan bienestar a largo plazo.

Todo se dio a conocer a través del doctor Manuel Viso, quien en uno de sus videos más recientes en su perfil de Instagram, compartió su mirada profesional sobre el brócoli y sus múltiples beneficios. Según explicó, este vegetal no debería faltar en una alimentación equilibrada, ya que sus propiedades lo convierten en un verdadero aliado de la salud. Su capacidad para proteger al organismo y acompañar procesos naturales como el envejecimiento lo vuelve, según Viso, un alimento clave para incorporar con regularidad.

Activar genes protectores y reducir la inflamación: los efectos poco conocidos del brócoli (Captura: Instagram @manuelvisothedoc)

Según explicó el doctor, el brócoli no solo aporta fibra y vitaminas esenciales, sino que contiene un compuesto llamado sulforafano, que actúa directamente a nivel genético. Este compuesto tiene la capacidad de activar el gen Nrf2, conocido por su papel protector en el organismo. Cuando este gen se activa, estimula la producción de enzimas antioxidantes, reduce la inflamación celular y brinda una barrera natural contra enfermedades como las cardiovasculares y neurodegenerativas.

En este sentido, el especialista destacó que incorporar brócoli de forma habitual en la alimentación puede influir positivamente en la expresión genética, lo que favorece a un envejecimiento más saludable y con menor riesgo de enfermedades crónicas. No se trata solo de una verdura nutritiva, sino de un alimento con un impacto profundo en el funcionamiento celular y en la calidad de vida a largo plazo.

Cómo preparar el brócoli para aprovechar al máximo sus beneficios

Cocinar al vapor o salteado y esperar 40 minutos, las claves para potenciar el brócoli

El doctor Manuel Viso explicó que, para aprovechar al máximo los beneficios del brócoli, es clave prestar atención a la forma de preparación. Lo ideal, según indicó, es cortarlo en trozos pequeños y dejarlo reposar durante 40 minutos antes de cocinarlo. Este paso permite que se active una enzima llamada mirosinasa, responsable de transformar ciertos compuestos en sulforafano, una sustancia con efectos antioxidantes, antiinflamatorios y protectores frente a enfermedades. Si se lo cocina inmediatamente, sin esperar ese tiempo, estos beneficios se pierden.

En cuanto al método de cocción, lo más recomendable es cocinarlo al vapor o salteado, siempre durante poco tiempo y en piezas pequeñas, para evitar la pérdida de nutrientes. Además, Viso señaló que no hay que descartar el tallo: aunque muchas veces se lo tira, también aporta fibra, vitamina C, potasio y compuestos bioactivos. Solo hay que pelar la capa externa más fibrosa y cortar el interior en rodajas o bastones. “El tallo no se tira porque es oro verde”, destacó.

Fideos con brócoli, tartas y más: múltiples formas para sumar este vegetal a tu dieta FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

Por último, para quienes no pueden esperar los 40 minutos después de cortar el brócoli crudo, el médico sugiere un truco simple: agregar una pizca de mostaza cruda al plato. Esta también contiene mirosinasa y puede ayudar a activar el sulforafano incluso después de la cocción. A todos estos beneficios se suma su riqueza en fibra, que mejora el tránsito intestinal y fortalece la microbiota, y su bajo contenido calórico, lo que lo convierte en un gran aliado para una alimentación equilibrada.

Es importante remarcar que, antes de incluir cualquier nuevo alimento a su dieta diaria, es recomendable consultar con un médico especialista.