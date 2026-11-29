La inflamación es un mecanismo natural de defensa del organismo. Sin embargo, cuando se mantiene durante periodos prolongados y a baja intensidad, puede acelerar el envejecimiento, afectar el funcionamiento de los órganos y favorecer la aparición de enfermedades crónicas. Este fenómeno se conoce como inflammaging.

La doctora Pilar Esteban, especialista en aparato digestivo y autora del libro ‘Adiós a la inflamación que te envejece’, explicó cómo este proceso afecta al organismo y por qué existen dos etapas aproximadas de la vida, alrededor de los 44 y los 60 años, en las que se acentúan determinados cambios fisiológicos.

“Podríamos definirlo como el hilo invisible que conecta los grandes males de la edad adulta, desde las enfermedades cardiovasculares hasta el deterioro cognitivo, la pérdida de masa muscular, o la diabetes tipo 2”, sostuvo la especialista.

Cambios fisiológicos con el paso de los años. Foto:iStock

¿Por qué la inflamación crónica acelera el envejecimiento?

Según Esteban, un entorno inflamatorio persistente puede deteriorar los mecanismos de regeneración celular, alterar la muerte celular programada y reducir la capacidad de comunicación entre las células.

Estas alteraciones disminuyen la eficiencia de los órganos y pueden manifestarse mediante síntomas como fatiga, falta de energía, distensión abdominal, desequilibrios en la microbiota intestinal y pérdida de fuerza muscular.

La especialista explicó que la exposición prolongada a moléculas proinflamatorias, conocidas como citoquinas, puede acelerar el daño de los tejidos y favorecer el desarrollo de enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes, la hipercolesterolemia y el síndrome metabólico.

En su libro, Esteban recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) relaciona la inflamación crónica con el envejecimiento acelerado y una mayor carga de enfermedades no transmisibles, especialmente después de los 65 años.

Los cambios del organismo a los 44 años. Foto:iStock

¿Qué le sucede al cuerpo humano a los 44 años?

La primera ola de envejecimiento se sitúa aproximadamente alrededor de los 44 años. De acuerdo con la doctora, esta etapa coincide con cambios metabólicos y hormonales que pueden modificar el funcionamiento del organismo.

En las mujeres, uno de los principales procesos es la disminución de los estrógenos durante la perimenopausia, una transición que precede a la menopausia.

Durante esta etapa también pueden comenzar a acentuarse la ralentización del metabolismo y las modificaciones en el tejido conjuntivo, la piel y la salud cardiovascular.

¿Qué cambios experimenta el organismo después de los 60 años?

La segunda ola de envejecimiento se presenta alrededor de los 60 años, cuando determinados cambios hormonales y metabólicos pueden hacerse más pronunciados.

La especialista destacó que, a partir de esta edad, también se deterioran los mecanismos de regulación inmunitaria. Este fenómeno, conocido como inmunosenescencia, implica una disminución progresiva de la eficiencia del sistema inmunológico.

Según Esteban, estos cambios pueden aumentar la vulnerabilidad del organismo frente a procesos tumorales. Asimismo, señaló que durante esta etapa pueden disminuir los niveles de hormonas tiroideas.

La doctora precisó que los 44 y los 60 años son edades aproximadas que se relacionan con determinadas transformaciones fisiológicas y hormonales, no momentos exactos en los que todas las personas experimentan los mismos cambios.

Estos cambios pueden aumentar la vulnerabilidad del organismo frente a procesos tumorales. Asimismo, señaló que durante esta etapa pueden disminuir los niveles de hormonas tiroideas

Los factores que favorecen la inflamación crónica y el envejecimiento prematuro

Entre los principales factores de riesgo identificados por la especialista se encuentran la alimentación desequilibrada, el consumo de productos ultraprocesados, el sedentarismo, la obesidad, la falta de actividad física, el alcohol y el tabaco.

También señaló la influencia de la contaminación ambiental, los disruptores endocrinos y el estrés oxidativo, un desequilibrio entre la presencia de radicales libres y la capacidad del organismo para neutralizarlos mediante antioxidantes.

La exposición persistente a estos factores puede estimular la producción de moléculas proinflamatorias, comprometer el funcionamiento celular y contribuir al deterioro progresivo de los tejidos.

Por Camila Paola Sánchez Fajardo