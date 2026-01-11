Por qué hay que cenar antes de las 21 y desayunar después de las 9, según una experta

Mantener un ayuno nocturno de al menos doce horas es fundamental para la salud del organismo, según explicó Julia Farré, experta en nutrición. La especialista señaló que cenar más tarde de las 21 horas y desayunar antes de las 9 de la mañana interrumpe un ciclo biológico esencial, lo cual impide que el cuerpo realice funciones críticas durante el período de descanso.

La premisa que planteó es clara: el cuerpo requiere este lapso sin ingesta de alimentos para llevar a cabo procesos de mantenimiento y reparación que son vitales. “El cuerpo necesita hacer un ayuno nocturno de por lo menos 12 horas para poder hacer correctamente todas las funciones que necesita hacer mientras tú duermes”, afirmó Farré en un video de TikTok, donde suma más de 18 mil seguidores.

Una correcta alimentación es clave para mantener la salud (Foto: Freepik)

Entre las funciones que se optimizan durante un ayuno nocturno adecuado, se destaca el descanso del tracto digestivo. Este reposo permite que el sistema gastrointestinal, que trabaja ininterrumpidamente durante las horas de vigilia para procesar y absorber nutrientes, tenga la oportunidad de recuperarse y regenerarse. Durante estas horas de inactividad digestiva, el cuerpo puede desviar la energía que normalmente se destinaría a la digestión hacia otros procesos esenciales, como la reparación de tejidos y la eliminación de toxinas. Un tracto digestivo que no descansa de manera suficiente puede volverse menos eficiente, lo que a largo plazo podría afectar la absorción de nutrientes y la salud intestinal en general.

Otro aspecto crucial es la regeneración celular. Este proceso, mediante el cual las células dañadas o viejas son reemplazadas por nuevas, es vital para el mantenimiento de todos los tejidos y órganos del cuerpo. La regeneración celular se intensifica notablemente durante las fases de sueño profundo y se ve potenciada por un período de ayuno. Al no estar ocupado con la digestión, el organismo puede enfocar sus recursos en la reparación a nivel microscópico, lo que contribuye a la longevidad celular y al funcionamiento óptimo de los sistemas corporales. Este mecanismo es una pieza fundamental para la prevención del envejecimiento prematuro y el mantenimiento de una vitalidad sostenida.

Farré explicó que los niños crecen mientras duermen por eso deben cumplir el ayuno (Foto: Freepik)

La experta también subrayó la importancia de este hábito para los niños. “En el caso de los niños, el crecimiento, los niños crecen mientras duermen”, explicó Farré. Durante las horas de descanso nocturno y con el organismo en ayuno, el cuerpo infantil libera de manera más eficiente las hormonas de crecimiento. Asegurar un ayuno de doce horas en los niños no solo contribuye a su desarrollo físico óptimo, sino que también promueve un bienestar general al permitir que sus sistemas se dediquen plenamente a la construcción y consolidación de estructuras corporales sin la carga de la digestión constante. Este consejo, por lo tanto, se presenta como “apto para toda la familia”, ya que abarca desde los más pequeños hasta los adultos.

Adoptar este simple hábito de adelantar la cena y retrasar el desayuno para asegurar un ayuno de doce horas puede generar un impacto significativo en la salud. Permite que el cuerpo resetee sus funciones, optimice la digestión, potencie la reparación celular y fomente el crecimiento en los niños, lo que establece las bases para un organismo más fuerte y resiliente. Es importante que, antes de realizar estos cambios en la dieta diaria, se consulte con el médico de cabecera.