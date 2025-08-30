Por qué hay que tomar jugo de limón en ayunas

El limón es una de las frutas cítricas más consumidas en el mundo, no solo por su sabor característico, sino también por sus múltiples beneficios para el organismo. Originario de China e India, se cultiva desde hace más de 2500 años y fue introducido en Occidente por los árabes en el siglo X. En la Edad Media se volvió popular en Europa y, con la llegada de los españoles al continente americano, su producción se expandió en todo el mundo, especialmente en climas templados y tropicales.

Hoy en día, el limón está presente en la gastronomía y en la medicina natural. Se utiliza como aderezo, para conservar frutas y verduras, en repostería y como base de bebidas refrescantes. Pero uno de sus usos más destacados es el consumo en ayunas, práctica que se popularizó por sus efectos positivos en la salud.

El limón es un gran aliado para el sistema inmunológico (Foto: FreeP¡CK)

Los beneficios de beber jugo de limón en ayunas

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Nutrición de España, el limón es una fuente natural de vitamina C, potasio, ácidos orgánicos y flavonoides. Beber su jugo por la mañana, antes del desayuno, aporta energía, mejora la absorción de nutrientes y contribuye a desintoxicar el organismo. Entre los beneficios más destacados se encuentran:

Refuerzo del sistema inmune : la vitamina C estimula la producción de colágeno, favorece la cicatrización y ayuda a mantener las defensas altas.

: la vitamina C estimula la producción de colágeno, favorece la cicatrización y ayuda a mantener las defensas altas. Acción antioxidante : combate los radicales libres, responsables del envejecimiento prematuro, y previene enfermedades crónicas como problemas cardiovasculares, cataratas o afecciones neurodegenerativas.

: combate los radicales libres, responsables del envejecimiento prematuro, y previene enfermedades crónicas como problemas cardiovasculares, cataratas o afecciones neurodegenerativas. Protección celular : los ácidos orgánicos, como el cítrico y el málico, potencian el efecto de la vitamina C y actúan como antisépticos naturales.

: los ácidos orgánicos, como el cítrico y el málico, potencian el efecto de la vitamina C y actúan como antisépticos naturales. Prevención de enfermedades : los limonoides y flavonoides presentes en la pulpa y la cáscara blanca tienen propiedades antiinflamatorias.

: los limonoides y flavonoides presentes en la pulpa y la cáscara blanca tienen propiedades antiinflamatorias. Cuidado cardiovascular: la hesperidina y otros flavonoides refuerzan los vasos capilares, mejoran la elasticidad arterial, reducen el colesterol y ayudan a controlar la presión arterial.

Beneficios del jugo de limón para el organismo

Tomar jugo de limón en ayunas no solo prepara al organismo para afrontar la jornada con energía, sino que también mejora la digestión y optimiza la absorción de nutrientes en el desayuno. Además, gracias a sus propiedades diuréticas, contribuye a eliminar toxinas y evitar la retención de líquidos.

¿Cómo preparar un jugo de limón clásico?

Ingredientes:

3 o 4 limones frescos

1 cucharadita de azúcar (opcional, se puede reemplazar por miel para evitar los endulzantes)

Agua fría o tibia, según preferencia

Preparación:

Cortar los limones a la mitad y exprimir su jugo en un vaso o recipiente.

Agregar agua en la proporción deseada, dependiendo de la acidez que se prefiera.

Endulzar al gusto y mezclar bien.

Servir y beber inmediatamente, preferentemente en ayunas.

Tomar jugo de limón en ayunas puede ser una excelente forma de comenzar el día, siempre y cuando se acompañe de una dieta equilibrada y hábitos saludables. Si bien se trata de un remedio natural, es importante tener precaución si se padecen problemas gástricos, como gastritis o úlceras, ya que su acidez podría resultar irritante. Ante cualquier duda, lo ideal es consultar con un profesional de la salud.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.