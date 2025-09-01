Cuáles son las propiedades curativas del jugo de betabel, según la National Library of Medicine

La National Library of Medicine o Biblioteca Nacional de Medicina (NLM, por sus siglas en inglés) compila investigaciones de todas las áreas de la biomedicina y la atención médica. Entre las publicaciones, están aquellas que muestran las propiedades curativas del jugo de betabel, elaboradas a través de distintos estudios.

La biblioteca advierte que proporciona acceso a la literatura científica, pero la inclusión en su base de datos no implica la aprobación ni la conformidad con el contenido por parte de la NLM ni de los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU.

Algunas de las investigaciones en la NLM se han centrado en los beneficios de consumir jugo de betabel Freepik

Estudios sobre las propiedades curativas del jugo de betabel: en la NLM

Sin embargo, dichas investigaciones sí son un referente cuando se trata de mostrar los beneficios de ciertos alimentos, como el betabel (también conocido en algunos países como remolacha).

En ese contexto, estos son algunos de los estudios que revelan las propiedades destacadas del jugo de betabel.

La publicación Efectos del jugo de remolacha en el rendimiento físico de deportistas profesionales y personas sanas: una revisión general, de junio de 2025, determinó que puede aportar beneficios al rendimiento físico, gracias a que es rico en nitratos, aunque en general los efectos son modestos.

Los estudios mostraron que ayuda ligeramente a aumentar la fuerza muscular, con mejores resultados en atletas profesionales. Para personas que no practican deporte de alto rendimiento, el principal beneficio está en la resistencia aeróbica, ya que mejora su capacidad para realizar ejercicio durante más tiempo.

Otro punto destacado es que favorece la tolerancia al lactato, lo que significa que puede ayudar al cuerpo a manejar mejor el cansancio y el esfuerzo intenso. Respecto a la manera de consumirlo, recomiendan tomarlo unas dos o tres horas antes de entrenar para un efecto inmediato o mantener un consumo diario durante varios días.

Una suplementación adecuada con jugo de betabel mejoró la fuerza muscular en atletas profesionales Freepik

Sin embargo, la investigación Los beneficios y riesgos del consumo de jugo de betabel: una revisión sistemática, de julio de este año, determinó que los efectos de una sola dosis del extracto es rico en nitratos, pero sobre la función muscular o las adaptaciones al entrenamiento, los resultados no son definitivos.

La investigación sobre la remolacha que revela sus beneficios en la salud

En la National Library of Medicine también se encuentra la publicación: La remolacha como alimento funcional con enormes beneficios para la salud: antioxidante, antitumoral, función física y actividad metabolómica crónica, que muestra una revisión de las últimas investigaciones sobre las actividades biológicas de la composición nutricional del betabel.

La investigación de 2021 señala que el betabel ha recibido cada vez más atención por su eficaz actividad biológica, especialmente por su contenido de betalaínas (betanina) y nitratos.

“Se ha demostrado que las betalaínas eliminan el estrés oxidativo y nitrativo mediante la eliminación del DPPH, la prevención del daño al ADN y la reducción del colesterol LDL”, precisan. También se ha descubierto que ejerce actividad antitumoral al inhibir la proliferación celular.

Los estudios revelan propiedades de la remolacha como antioxidante, antitumoral, ayuda para controlar la presión arterial, lípidos y glucosa, y en la mejora del rendimiento deportivo Freepik

Mientras que en algunas enfermedades crónicas, el nitrato es el principal componente para la reducción de los lípidos sanguíneos, la glucosa y la presión arterial.

Además de tener betanina, la hortaliza, de color característico, también contiene una cantidad considerable de polifenoles y fenólicos, y una pequeña cantidad de vitamina C y E, que han demostrado tener una gran capacidad antioxidante.