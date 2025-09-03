Por qué no tenés que bañarte inmediatamente después de hacer ejercicio, según un médico

Es habitual ver en las redes sociales a diferentes deportistas que recomiendan bañarse inmediatamente luego de realizar ejercicio. ¿Quién no considera que eso sea una buena medida si durante la rutina hubo transpiración? Incluso, en muchos casos, quienes practican alguna actividad física lo hacen antes de ir al trabajo, por ende, necesitan ir limpios. No obstante, un médico se volvió viral luego de aconsejarle a sus seguidores no continuar con este procedimiento, ya que podría perjudicar directamente al organismo.

José Manuel Felices es radiólogo y profesor universitario. A menudo comparte en sus redes sociales diferentes consejos para una vida más sana y qué comportamientos son eficaces para mantener a nuestro organismo activo y sin estrés. Sin embargo, el experto causó ruido en aquellos que hacen deporte y explicó que ducharse después del gimnasio o de hacer una disciplina en particular tiende a reducir la temperatura corporal. Y eso no sería bueno.

Bañarse inmediatamente después del ejercicio puede interrumpir el proceso de liberación de toxinas del cuerpo por el sudor (Foto: Pexels)

Desde Instagram, el experto en Radiología Diagnóstica e Intervencionista le envió un mensaje claro a su audiencia: “Mientras entrenamos, los músculos producen energía y eso genera calor, lo que eleva la temperatura de tu cuerpo. Para compensarlo, los vasos sanguíneos se dilatan y se favorece a la sudoración. De esta manera baña la piel y disminuye la temperatura”.

En tanto, advirtió: “Si terminamos con el entrenamiento y corremos directo a la ducha, vamos a interrumpir el proceso natural de regulación de la temperatura y puede dar lugar a mareos e incluso a síncopes”.

También señaló que el sudor también arrastra toxinas que salen a la superficie de la piel. Por lo tanto, si una persona se baña enseguida, no se permite al cuerpo excretar todas las toxinas y muchas quedan atrapadas en la dermis. De esta manera, queda una sensación de que la limpieza no se completó.

Ducharse inmediatamente después de hacer ejercicio puede perjudicar la temperatura corporal (Fuente: Pexels)

Además, remarcó que el sudor tiene un pH ácido, lo que protege a la piel de bacterias y agresiones externas mientras un individuo hace ejercicio. “Si te duchás muy rápido, en particular con jabones alcalinos, rompés ese equilibrio y tu piel queda sin defensa, pudiendo irritarse o resecarse”.

Desde la visión científica, indicó que este proceso dura 15 minutos después de acabar con la actividad física. Transcurrido ese tiempo es posible bañarse sin problemas.

Como dato extra, Felices recordó que este consejo también cabe para aquellos que practican natación, ya que el cuerpo suda, pese a estar en contacto con el agua. Asimismo, se produce un cambio térmico que podría ser contraproducente para la persona.

Aparejado con la sugerencia de Felices, también existe otra incógnita acerca de los baños inmediatos con agua helada después de correr o de realizar una disciplina de alto rendimiento.

Siempre y cuando se respeten los minutos adecuados para que la temperatura del cuerpo vuelva a su equilibrio normal, desde la Clínica Mayo -entidad destinada a la investigación y divulgación de contenido médico y científico-, explicaron que el agua fría puede servir para recuperar los músculos luego de una rutina de fuerza. Asimismo, puede ayudar a restablecer el sistema nervioso y el estado de ánimo.

Sea cual fuere el ejercicio que realices, deberías aguardar unos minutos antes de ducharte, con el fin de que tu sistema se equilibre nuevamente (Fuente: Pexels)

Además, informó que este procedimiento ocasiona una constricción en los vasos sanguíneos, que desencadenan otras respuestas en el cuerpo, como la disminución en la actividad metabólica y activación del sistema inmunológico, entre otras.

De esta manera, sea cual fuere el método que elijas, está claro que limpiar tu cuerpo después de la actividad física es necesario, para evitar malos olores y daños a posteriori en la piel. Solo que, como indicó el experto, debe hacerse con un descanso en el medio.

Ante cualquier duda, recurrí a tu médico de confianza para conocer cómo puede afectar en tu organismo este hábito.