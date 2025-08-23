Cansancio constante en el entrenamiento: cómo el hierro influye en tu rendimiento

El hierro es un mineral esencial para el organismo. Su principal función es facilitar el transporte de oxígeno en la sangre, así como participar en procesos bioquímicos que permiten la producción de energía dentro de las células. En los deportistas, una deficiencia de este nutriente puede provocar fatiga, reducción del rendimiento, menor resistencia y dificultad para la recuperación muscular.

La deficiencia de hierro afecta en mayor medida a las mujeres, en especial a aquellas que practican deportes de resistencia como el ciclismo, el running o el crossfit. Entre los factores que contribuyen a esta situación se encuentran la pérdida de hierro durante la menstruación y una ingesta alimentaria insuficiente.

Esta situación suele afectar más a las mujeres Krakenimages.com - Shutterstock

Cuando los niveles de hierro son bajos, disminuye la capacidad del cuerpo para transportar oxígeno a los músculos, lo que reduce la eficiencia energética durante el ejercicio. Esto puede generar una sensación persistente de cansancio, menor rendimiento y, en casos más avanzados, anemia. Según los estudios, las mujeres que entrenan con intensidad sin controlar sus niveles de hierro pueden experimentar una disminución en su capacidad de recuperación.

Recomendaciones para prevenir la deficiencia

El Dr. Mario Merchan, Gerente Médico de la división de salud de P&G, aseguró que una alimentación adecuada y la suplementación, cuando se requiera y bajo supervisión médica, son fundamentales para prevenir la deficiencia de hierro.

El hierro es clave para transportar oxígeno y mantener el rendimiento

Además, recomendó evitar el consumo de bebidas como café o té durante las comidas, ya que estas pueden interferir con la absorción de hierro. Además, la diferencia en la prevalencia entre mujeres (28%) y hombres (1.6%) deja en evidencia la necesidad de estrategias específicas para las atletas.

*Por Camila Paola Sánchez Fajardo