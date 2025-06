Por qué nunca se deben comprar frutas o verduras que están partidas por la mitad

Ir a comprar frutas y verduras es importante para mantener una alimentación saludable. Sin embargo, hay que tener cuidado con el tipo de productos que se compran. La nutricionista Duna Nicolau, a través de su canal de TikTok, reveló que adquirir frutas o verduras ya cortadas puede ser perjudicial para la salud, ya que su manipulación y almacenamiento inadecuado pueden aumentar el riesgo de contaminación.

Cuando se compra melón, sandía o calabaza cortada en el supermercado, estas están expuestas al aire libre y esto hace que la fruta se oxide más rápido, por lo que pierden vitaminas y nutrientes. Al no tener la piel, su función protectora también se pierde.

Una vez que una fruta o verdura es cortada, su interior normalmente protegido por la cáscara o piel queda expuesto al aire, las manos, utensilios y superficies (Foto ilustrativa: PIXABAY)

“Fui al supermercado y me encontré con esto: melones y medios melones, sandías y medias sandías. Tal vez muchos no vean nada raro, pero al ver eso, muchos se llevarán el melón cortado porque para uno solo es suficiente o porque no quieren un melón entero”, argumentó la experta.

Motivos por los que no se debería comprar frutas o verduras partidas por la mitad

El principal problema es que la pulpa de la fruta está al descubierto y puede contener bacterias, al estar tanto tiempo al aire libre.

“Las frutas como el melón y la sandía tienen una protección natural que es su piel, la cual es especialmente gruesa debido a que estas frutas crecen en el suelo. Desde el momento en que se corta, comienza la proliferación de microorganismos, un proceso que puede verse acelerado si la fruta no se maneja adecuadamente. En el campo donde crecen, pueden desarrollarse microorganismos, y en el supermercado no siempre se garantiza una manipulación correcta de estos alimentos”, manifestó Duna.

Muchos establecimientos dejan las frutas y verduras cortadas en bandejas sin refrigeración o bajo condiciones poco higiénicas; esto aumenta las probabilidades de que se desarrollen microorganismos dañinos (Foto ilustrativa: PIXABAY)

La especialista le recomendó a sus seguidores que se abstengan de comprar alimentos naturales cortados en el supermercado, para así evitar que contraigan alguna enfermedad que sea perjudicial para la salud. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria manifestó que las frutas tienen que mantenerse a una temperatura ambiente inferior a los 25 °C por un máximo de tres horas, pero el lugar debe contar con buena ventilación y estar protegido de la luz solar.

“El almacenamiento de la fruta cortada por la mitad a temperatura ambiente durante tiempos cortos, explica el organismo, no parece tener una influencia significativa sobre el desarrollo de patógenos de transmisión alimentaria. Pero siempre que se acompañe de una refrigeración inmediata posterior y que el producto se consuma en un tiempo suficientemente corto”, explicó la entidad.

Por Wendys Pitre Ariza