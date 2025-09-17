Qué es el café torrado y por qué está prohibido en todo el mundo menos en Argentina y otros cuatro países

Mientras en todo el país cada vez se abren más cafeterías de especialidad y hasta se hacen fiestas de electrónica en estos locales, hay un debate dentro de la gastronomía argentina que sigue sin estar saldado y se da en torno a la producción de café torrado. Este producto que se vende masivamente en el ámbito local está prohibido en la mayor parte del mundo, por lo que genera grandes críticas por parte de los sommeliers de la infusión.

El café torrado es un tipo de café al que se le agrega azúcar durante el proceso de tostado. Aunque está permitido principalmente en Argentina, Uruguay, Paraguay, España y Portugal, en el resto del mundo está prohibido o muy regulado por cuestiones de salud y calidad.

Nicolás Artusi, periodista y especialista en café, explicó en un video en sus redes sociales qué alcance tiene este tipo de preparación en el mundo: “Es el café que se tuesta con azúcar, estaba prohibido en no sé cuántos países. Puede ser discutible que esté prohibido o no, pero no es discutible que solo está permitido en cinco países. El café torrado, por ejemplo, es común en Malasia y en Singapur o en algunas zonas de México también. En algunos otros países como los que adhieren a la Agencia Europea de Alimentación está prohibido”.

La polémica por el café torrado

En ese sentido, explicó que la acción de tostar el grano con azúcar no está prohibida, pero tiene grandes reparos para los expertos. “Nadie va a prohibir que tuestes el café con azúcar, como nadie te prohíbe que le pongas veneno para ratas al café y te lo tomes, ¿no? Probablemente, después vayas preso. Algunos tostadores de torrado deberían ir presos también", bromeó el periodista y aclaró que “hay cinco países del mundo que por costumbre, entre ellos Argentina y Paraguay, tienen permitido el café torrado según su código alimentario”.

“En el resto del mundo, en algunos países está expresamente prohibido. En otros países no está prohibido, pero no se consume. En otros países ni se conoce. De hecho, no hay una palabra en inglés para el café torrado”, alertó el especialista sobre este producto tan común en la gastronomía argentina.

El café es una de las infusiones más consumidas en el mundo (Foto: Gemini)

Por su parte, Sabrina Cuculiansky, periodista y fundadora de la plataforma Exigí Buen Café y de la feria Fiesta del Café, explicó que “el café torrado es un grano de mala calidad que para enmascarar ese sabor feo, astringente, de café verde, lo que hacen es tostarlo con azúcar para enmascarar todos esos defectos”.

“El problema es que el café se tuesta a 240 grados y el azúcar se quema, no es ni caramelizado, estás tomando un alimento quemado, con lo cual tiene peligro para la salud. Por eso, entonces por eso está prohibido en todo el mundo, menos en estos cinco países”, advirtió la experta.

Al ser consultada sobre por qué no lo prohíben en Argentina, Cuculiansky aseguró que “tenemos que hacer una ley primero para que lo prohíban”. “La realidad es que el paladar del argentino tradicional es del café torrado, porque vos lo ves y es ese café negro oscuro porque es el azúcar quemada que genera ese grano brilloso, pero quemado”, explicó.

En ese sentido, la especialista aclaró que hay un número “altísimo” de consumidores que prefieren este tipo de infusión, por lo que “no es fácil sacarlo del mercado”. “Hasta que la gente no sepa bien cómo es un buen café, es muy difícil que vos entiendas que eso está mal y que es feo, porque lo que tiene el café que es muy fácil darte cuenta cuando tomas un café bueno, ya no hay retorno”, concluyó.

Según los expertos, el café de buena calidad dista mucho del torrado (Foto: Gemini)

Según los expertos, la técnica de mezclar el café y el azúcar se hizo para abaratar costos y porque aporta mayor color y cuerpo a la preparación. No obstante, en mercados grandes del café como Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea está prohibido porque tapa los defectos, no es saludable, dificulta la conservación del grano y, en definitiva, engaña al consumidor.