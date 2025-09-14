La bebida llena de probióticos que protege el intestino para envejecer mejor, según nutricionistas

En la búsqueda de bebidas que acompañen un envejecimiento saludable, nutricionistas de Estados Unidos destacan al kéfir como una de las alternativas más valiosas. Esta bebida, cada vez más presente en góndolas y dietéticas, puede ser un aliado clave.

¿Qué es el kéfir y por qué es beneficioso?

El kéfir es un fermentado lácteo que contiene hasta 60 tipos de bacterias y levaduras beneficiosas. Esa diversidad lo convierte en un aliado del sistema digestivo. “A medida que envejecemos, la salud intestinal puede desempeñar un papel enorme en la prevención de enfermedades, la inmunidad e incluso la salud mental”, explicó Shelley Balls, dietista registrada y fundadora de Fueling Your Lifestyle, al blog Martha Stewart.

El kéfir es un fermentado lácteo con hasta 60 tipos de bacterias y levaduras beneficiosas Freepick

¿Cómo tomar kéfir para aprovechar sus beneficios?

La especialista Adiana Castro, dietista metabólica y fundadora de Compass Nutrition en Nueva York, recomienda empezar de a poco: “Yo aconsejo beber entre 120 y 240 mililitros de kéfir por día. Comenzar con 60 ml diarios y luego aumentar progresivamente”.

Además, subraya que en el supermercado conviene elegir la versión natural y revisar la etiqueta para confirmar que contenga “cultivos vivos y activos”, lo que asegura el mayor beneficio probiótico.

Bebidas que ayudan a envejecer mejor

Si el propósito es envejecer de forma saludable, hay una serie de bebidas que, según nutricionistas, pueden marcar la diferencia en el bienestar a largo plazo:

Caldo de huesos: si se busca una alternativa tibia y nutritiva, este aparece entre las principales sugerencias. La dietista Adiana Castro recomienda incorporarlo tres o cuatro veces por semana, ya que aporta aminoácidos como glutamina, glicina, prolina, histidina y arginina, además de minerales como calcio, fósforo, potasio, magnesio y zinc. “La glutamina es especialmente útil para reducir la inflamación”, explicó Castro.

Expertos destacan que un intestino sano ayuda a prevenir enfermedades y fortalece la inmunidad Freepick

Tés de hierbas: la manzanilla y la melisa destacan por sus efectos relajantes. “Estas infusiones ayudan al sueño reparador y a reducir el estrés, dos aspectos cruciales para el envejecimiento saludable” , señaló Castro. Su recomendación es consumir una taza diaria, del sabor preferido.

la manzanilla y la melisa destacan por sus efectos relajantes. , señaló Castro. Su recomendación es consumir una taza diaria, del sabor preferido. Café negro: consumido con moderación y sin añadidos, es fuente de antioxidantes que protegen frente a enfermedades como Alzheimer y Parkinson. Según Castro, “cada vez hay más evidencia a favor de los efectos protectores del café en el desarrollo y la progresión de la enfermedad hepática. La cafeína puede estimular enzimas y mejorar la función del hígado”. La tolerancia varía en cada persona, pero en promedio se sugieren de dos a cuatro tazas al día, siempre antes de las 14 horas.

La salud intestinal contribuye también al bienestar mental en la etapa del envejecimiento Freepick