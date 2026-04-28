Qué es el hipotiroidismo: la clara explicación del cardiólogo Daniel López Rosetti

El médico cardiólogo Daniel López Rosetti se refirió al hipotiroidismo como “la disminución de la función de la hormono tiroides” y explicó, en profundidad, dónde se encuentra y cuáles son sus funciones en el organismo.

“El hipotiroidismo es la disminución de la función de la hormona tiroides, producida por la glándula tiroides ubicada en la garganta en forma de ‘H’, por debajo de la laringe. Pesa solo 20 gramos. Esta glándula produce las hormonas triyodotironina, tetrayodotironina y la célula C que produce la calcitonina, que regulan el metabolismo de todo el cuerpo", explicó el profesional de dilatada trayectoria en la medicina.

El hipotiroidismo puede reflejarse en el cabello iStock

Luego, ejemplificó sobre las hormonas tiroideas T3 y T4, las cuales están en todo el cuerpo y otorgan un sinfín de beneficios: “Regula el metabolismo energético, la temperatura corporal, la presión arterial, función cerebral, la velocidad del funcionamiento de las facultades cognitivas. Básicamente, el metabolismo intermedio: grasas, hidratos de carbono y proteínas”.

Según se conoció en diferentes estudios, el hipotiroidismo es más frecuente en mujeres mayores de 40 años y los principales síntomas son la fatiga, el aumento de peso y la intolerancia al frío, entre otros trastornos.

Imagen de una persona con hipotiroidismo QUIRÓNSALUD - QUIRÓNSALUD

Para culminar con su explicación, López Rosetti cerró: “El hipotiroidismo es cuando la glándula tiroides segrega menos hormona tiroidea de lo habitual”

Los síntomas

Al sufrir de esta condición es posible que, desde un inicio, los síntomas no sean perceptibles, aunque algunos incluyen sentirse cansado todo el tiempo, subir de peso, piel seca, estreñimiento, dolor muscular, hinchazón en las manos y los pies, cabello o uñas quebradizas y débiles y períodos menstruales abundantes o irregulares.