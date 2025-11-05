Qué le ocurre al cuerpo si comés ananá todas las noches

Existen muchos mitos sobre qué es mejor cenar. El ananá, una fruta rica en nutrientes, puede ser una opción saludable para incluir al final del día sin sacrificar su sabor dulce. Baja en calorías y rica en fibra, aunque suele asociarse con el desayuno, sus propiedades se extienden más allá de la mañana, convirtiéndose en una opción ideal para incluir en la cena.

De acuerdo con el portal especializado en bienestar Panamerican Life, el ananá está entre los alimentos recomendados para consumir por la noche para favorecer un sueño de calidad. Esto se debe a que es una fuente natural de triptófano.

Este nutriente es un aminoácido esencial para la producción de serotonina, un neurotransmisor clave en la regulación del estado de ánimo, el sueño y el apetito. También participa en la síntesis de melatonina, la hormona responsable del ciclo sueño-vigilia, según explica la Clínica Universidad de Navarra.

Además de aportar triptófano, el ananá contiene vitamina C, magnesio y fibra, nutrientes que también ayudan a mejorar la calidad del sueño. En particular, la vitamina C, señala el portal Sleep Doctor, cuando está en niveles bajos se asocia con menos horas de descanso, mayor interrupción nocturna y un mayor riesgo de trastornos del sueño.

Otro beneficio importante es su contenido de bromelina. De acuerdo con Healthline, esta enzima ayuda a descomponer las moléculas de proteínas, favorece la digestión y reduce la inflamación. Al relajar los músculos, puede contribuir a un descanso nocturno más reparador.

Aun con estos beneficios, para muchas personas persiste la idea de qué cenar fruta, especialmente por la noche, podría ser contraproducente. Sin embargo, especialistas en nutrición han desmentido este mito, particularmente entre quienes buscan bajar de peso. Existe el mito de que comer fruta por la noche no es una buena opción para la cena, principalmente por la idea de que su contenido de azúcar podría afectar la digestión nocturna o favorecer el aumento de peso. Esta creencia, ampliamente difundida, llevó a muchas personas a evitar alimentos frescos durante las últimas horas del día.

El ananá está compuesto en un 85% de agua, por lo que es ideal para mantener el cuerpo hidratado baibaz - (Fuente: Pexels)

La realidad, explica la nutricionista Lucía Bultó, dietista-nutricionista y miembro de la Academia Española de la Nutrición y Dietética, es que el ananá y la mayoría de las frutas no representan un problema por sí mismas. No obstante, recomienda que la fruta no sea el único componente del menú nocturno, sino parte de una combinación más equilibrada.

Las frutas aportan agua, fibra, vitaminas, minerales y azúcares naturales. Si bien estos pueden elevar rápidamente la glucosa en sangre, la especialista sugiere acompañarlas con yogur natural, frutos secos o semillas, lo que ayuda a generar una mayor sensación de saciedad y a equilibrar la respuesta energética del organismo.

Además, Bultó señala que, debido al alto valor nutritivo y al bajo aporte energético de las frutas frescas, cualquier momento del día es adecuado para consumirlas. Aunque la mañana suele ser el horario más elegido para obtener energía de inmediato, incluirlas por la noche es totalmente válido dentro de un plan de alimentación variado.

De esta manera, romper con la idea de que la fruta “engorda” o “cae pesada” por la noche permite aprovechar sus beneficios sin culpa. Integrarlas en una cena completa, acompañadas de proteínas ligeras o grasas saludables, no solo es seguro, sino que puede mejorar la calidad del descanso.