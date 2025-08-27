La fruta seca que llaman “oro negro” por sus propiedades antioxidantes

Las frutas y verduras son esenciales para obtener nutrientes clave, vitaminas, minerales y antioxidantes. Y dentro de este gran universo, hay algunas que proporcionan una gran cantidad de beneficios para la salud y el cuerpo.

La ciruela pasa, que es una fruta deshidratada, particularmente otorga una amplia variedad de beneficios, como la prevención de enfermedades cardiovasculares y el buen funcionamiento del sistema digestivo.

La ciruela pasa es una fruta deshidratada que destaca por su alto contenido en nutrientes y beneficios para la salud (Foto de carácter ilustrativo: IA)

Además, es fácil de conseguir en cualquier supermercado de cadena. No obstante, no es tan consumida por la población en general.

Este snack dulce no se realiza con todos los tipos de ciruela, aunque sí hay varios que pueden exponerse al proceso de desecación. En particular, se elige la variedad Prunus doméstica por su alto contenido de sólidos solubles que permiten que no fermente.

Este alimento es una de las frutas más destacadas por sus propiedades antioxidantes, lo que la vuelve ideal para fortalecer los huesos, en especial después de los 45 años. También porque, favorece la salud del corazón y puede ayudar a combatir la inflamación.

Es especialmente rica en fibra, lo que la convierte en un excelente aliado para mejorar la digestión y combatir el estreñimiento, gracias también a su contenido de sorbitol, un laxante natural Foto ilustrativa: PIXABAY

Cada pasa tiene aproximadamente 20 calorías y están repletas de polifenoles que pueden reducir la hinchazón del cuerpo y ayudar a contrarrestar el estreñimiento. Lo mejor es que puede ser el complemento ideal para diversas comidas y, al mismo tiempo, pueden aportar beneficios al cuerpo como:

Gran cantidad de fibra : la presencia de este compuesto puede favorecer la digestión y también prevenir el estreñimiento.

: la presencia de este compuesto puede favorecer la digestión y también prevenir el estreñimiento. Aporta energía : al contener hidratos de carbono naturales brinda grana cantidad de energía, por lo que es útil consumirlas entre comidas.

: al contener hidratos de carbono naturales brinda grana cantidad de energía, por lo que es útil consumirlas entre comidas. Es un potente antioxidante : tanto la vitamina C y E ayudan a combatir los radicales libres, que propician el envejecimiento prematuro y reducen el riesgo de enfermedades crónicas.

: tanto la vitamina C y E ayudan a combatir los radicales libres, que propician el envejecimiento prematuro y reducen el riesgo de enfermedades crónicas. Fortalece los huesos : la vitamina K de las pasas pueden ayudar a la salud ósea, ya aportan fortaleza y también previene la osteoporosis.

: la vitamina K de las pasas pueden ayudar a la salud ósea, ya aportan fortaleza y también previene la osteoporosis. Mejora la producción de colágeno: la presencia de la vitamina puede ayudar a incrementar la producción natural de colágeno y, por consecuencia, incrementa la elasticidad de la piel.

Por María Jimena Delgado Díaz