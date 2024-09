Qué le pasa al cuerpo si como una manzana todos los días

Escuchar

Las manzanas son reconocidas por ser una de las frutas más completas en cuanto a beneficios para la salud se refiere. Ricas en nutrientes, ayudan a mejorar distintos aspectos del bienestar físico y se destacan por su versatilidad para consumirlas a diario.

Un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition reveló que una manzana al día puede contribuir a la pérdida de peso. En una investigación realizada con mujeres de América del Sur, aquellas que incorporaron una manzana diaria en su dieta no solo perdieron peso, sino también mejoraron su perfil de salud general. Las propiedades diuréticas, el bajo aporte calórico y el efecto de saciedad de esta fruta las convierten en un alimento ideal para quienes buscan controlar su peso.

Comer una manzana al día puede contribuir a la pérdida de peso (Imagen ilustrativa) Pexels

Por otra parte, la pectina, fibra soluble presente en las manzanas, tiene la capacidad de reducir el colesterol en la sangre, lo que previene su acumulación en las arterias. Esto ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, uno de los principales problemas de salud a nivel global.

Otros beneficios importantes de las manzanas

Mejora la salud del colon . Investigaciones demostraron que las fibras naturales de las manzanas, al fermentar en el colon, producen compuestos que ayudan a inhibir el desarrollo de células cancerígenas.

. Investigaciones demostraron que las fibras naturales de las manzanas, al fermentar en el colon, producen compuestos que ayudan a inhibir el desarrollo de células cancerígenas. Protección de las vías respiratorias. Gracias a los fitoquímicos, flavonoides y ácidos fenólicos presentes en las manzanas, esta fruta reduce el riesgo de padecer asma y otras afecciones respiratorias.

Prevención del cáncer . Los flavonoides presentes en las manzanas son asociados con una disminución del riesgo de desarrollar cáncer, particularmente el cáncer de pulmón. Varios estudios explican que el consumo regular de esta fruta puede reducir el riesgo de esta enfermedad hasta en un 50% .

. Los flavonoides presentes en las manzanas son asociados con una disminución del riesgo de desarrollar cáncer, particularmente el cáncer de pulmón. Varios estudios explican que el consumo regular de esta fruta . Propiedades laxantes . Las manzanas, al ser ricas en fibra, azufre y fructosa, tienen un efecto laxante que ayuda a mejorar el tránsito intestinal. Consumirlas en ayunas es especialmente beneficioso para combatir el estreñimiento de manera natural.

. Las manzanas, al ser ricas en fibra, azufre y fructosa, tienen un efecto laxante que ayuda a mejorar el tránsito intestinal. Consumirlas en ayunas es especialmente beneficioso para combatir el estreñimiento de manera natural. Control de la presión arterial. El alto contenido de potasio de las manzanas contribuye a regular la presión arterial, lo que ayuda a prevenir problemas como los ataques cardíacos y otras complicaciones relacionadas con la hipertensión.

Las manzanas, al ser ricas en fibra, azufre y fructosa, tienen un efecto laxante que ayuda a mejorar el tránsito intestinal (Imagen ilustrativa) Pexels

Beneficios neurológicos . La quercetina, un antioxidante presente en las manzanas, demostró ser efectiva en la protección de las neuronas del cerebro, lo que podría retrasar el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

. La quercetina, un antioxidante presente en las manzanas, demostró ser efectiva en la protección de las neuronas del cerebro, lo que podría como el Alzheimer. Fortalece los huesos . La floridzina, un compuesto presente en las manzanas, ayuda a fortalecer y mejorar la densidad ósea , lo que las convierte en un excelente aliado para prevenir la osteoporosis, especialmente en mujeres mayores.

. La floridzina, un compuesto presente en las manzanas, , lo que las convierte en un excelente aliado para prevenir la osteoporosis, especialmente en mujeres mayores. Relajante natural. Gracias a su contenido de fósforo, las manzanas también tienen un efecto relajante que ayuda a conciliar el sueño. Comer una antes de dormir puede mejorar la calidad del descanso.

Limpieza dental natural . Además de sus beneficios internos, estos frutos también ayudan a la limpieza de los dientes. Al masticarlas, se eliminan residuos de alimentos de los dientes, contribuyendo así a una mejor higiene dental.

. Además de sus beneficios internos, estos frutos también ayudan a la limpieza de los dientes. Al masticarlas, se eliminan residuos de alimentos de los dientes, contribuyendo así a una mejor higiene dental. Alivio para el reumatismo y la gota . El alto contenido de vitamina C en las manzanas puede reducir los niveles de ácido úrico en el cuerpo, aliviando las inflamaciones causadas por el reumatismo y la gota, que afectan principalmente las articulaciones.

El alto contenido de vitamina C en las manzanas puede reducir los niveles de ácido úrico en el cuerpo, aliviando las inflamaciones causadas por el reumatismo y la gota, que afectan principalmente las articulaciones. Prevención de la diabetes tipo 2. El consumo regular de manzanas se asoció con una reducción significativa en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Estudios muestran que las personas que consumen una manzana al día tienen un 28% menos de probabilidades de padecer esta enfermedad en comparación con quienes no las consumen.

Más allá de todos los beneficios que puede tener esta fruta, siempre es recomendable consultar a un médico especialista a la hora de incluir cualquier alimento a su dieta.

LA NACION