Quiénes no deberían comer sandía por ningún motivo

La sandía es muy popular por su frescura y su sabor particular, sin embargo, esconde un riesgo que pocos conocen para las personas que padecen migrañas. Investigaciones recientes revelaron que el consumo de esta fruta puede desencadenar episodios de intensos dolores de cabeza para quienes son más susceptibles. A partir de esta revelación, se recomienda a los que sufren esta afección neurológica que eviten los compuestos bioactivos que produen ese malestar.

Un estudio de 2021 analizó los efectos de diversos alimentos vegetales en 3935 pacientes con migraña y 1163 con cefalea tensional. La investigación, titulada Sandía y otros alimentos vegetales que provocan dolor de cabeza en pacientes con migraña, halló que cerca del 40% de los participantes con migraña experimentaron episodios tras consumir ciertos vegetales. La sandía, en particular, provocó migrañas en el 29,5% de los casos documentados, cifra que superó a otras frutas como el maracuyá (3,73%), la naranja (2,01%) y la piña (1,52%).

Estudios recientes hallaron que había mayor predisposición al dolor de cabeza en aquellos que comían sandía (Foto: Freepik)

Estos hallazgos fueron complementados por un estudio de casos y controles de 2023, citado por Psychology Today. Este informe examinó a 38 voluntarios con migraña y 38 personas sin antecedentes del trastorno. Los resultados mostraron que el 24% de los individuos con migraña desarrollaron dolor de cabeza aproximadamente dos horas después de ingerir sandía. En ambos grupos se detectó un incremento en los niveles de nitrito tras el consumo de la fruta, un compuesto que puede generar una infección urinaria, aunque su rol en la migraña se vincula a otros mecanismos.

A partir de estos datos, los especialistas buscaron desentrañar los mecanismos biológicos que producían estos resultados. Los alimentos que desencadenan la migraña suelen inducir inflamación y vasodilatación en las arterias meníngeas, además de interferir con el metabolismo de la glucosa. Estos factores contribuyen, en conjunto, al desarrollo de los síntomas característicos de la migraña.

Dentro de la sandía, compuestos bioactivos como carotenoides, polifenoles y, crucialmente, la citrulina, desempeñan un papel central. Esta última se convierte en arginina, utilizada para producir óxido nítrico, un potente vasodilatador. La vasodilatación de las arterias meníngeas está directamente asociada con la aparición de migrañas en personas susceptibles, lo cual explica el vínculo entre la fruta y la afección neurólogica.

Las personas suceptibles a las migrañas sufren episodios muy molestos (Foto: Freepik) (Foto: FreeP¡CK)

A pesar de estos riesgos para quienes padecen migraña, la sandía ofrece beneficios nutricionales a la población general. Compuesta en un 91% por agua, es fundamental para la hidratación, por lo que puede evitar dolores de cabeza por deshidratación. Su composición incluye carbohidratos, proteínas, grasas, fibra, potasio y vitaminas A y B. Para quienes no tienen predisposición, la citrulina actúa como antioxidante, favorece la circulación y reduce la fatiga.

La sandía se puede incorporar fácilmente a la dieta diaria de distintas maneras. Puede consumirse sola como colación entre comidas, se puede sumar a ensaladas o jugos y hasta incluso se puede agregar a preparaciones saladas como gazpachos o salsas. Gracias a su alto contenido de agua, vitaminas y antioxidantes, la sandía resulta una aliada práctica y saludable para el consumo cotidiano.

Por último, los expertos recomiendan que ante la dificultad de determinar con exactitud qué alimentos pueden desencadenar una crisis de migraña en cada persona, se debe mantener un diario con las comidas que se ingieren cada día. Esta herramienta permite registrar la ingesta diaria y los episodios de dolor para identificar posibles patrones y desencadenantes personales.