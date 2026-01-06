Rosca de Reyes: beneficios, calorías y aportes de este tradicional postre

Consumida tradicionalmente el 6 de enero, la rosca de reyes es un alimento imperdible para comenzar el año. Deliciosa y disponible en diferentes presentaciones, a veces es inevitable no medirse en las porciones que comemos de este pan.

En las fiestas de temporada, las personas están más expuestas a consumir alimentos con alta densidad calórica, así como bebidas alcohólicas y preparaciones ricas en grasas, azúcares y sodio, esto de acuerdo con la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición A.C.

Y uno de esos postres es la rosca de reyes, que forma parte de la tradición católica y simboliza la búsqueda del niño Jesús por los Reyes Magos.

Debido a su disponibilidad durante los festejos y la variedad de recetas, es importante conocer el impacto de la rosca de reyes en el bienestar nutricional

Debido a su disponibilidad durante los festejos y la variedad de recetas, es importante conocer el impacto de la rosca de reyes en el bienestar nutricional.

Este pan se elabora con harina, sal, azúcar, levadura, agua, mantequilla y huevo, además de semillas de anís o ralladura de naranja y frutas cristalizadas (principalmente higo, acitrón y ate de color rojo). Y por sus mismos ingredientes puede clasificarse dentro del grupo alimenticio de los carbohidratos.

En promedio, un trozo de 50 g puede aportar de 186 a 250 calorías, pero eso no es todo. Según el contador nutricional FatSecret, esa porción también contiene:

7 g de grasa

29 g de carbohidratos

3.3 g de proteínas

24 mg de colesterol

9 g de azúcar

131 mg de sodio

Aunque es importante mencionar que dichos valores nutrimentales cambian si la rosca tiene relleno (nata, chocolate, crema pastelera, etcétera), por la cobertura (con trozos de frutos cristalizados, chispas de chocolate, lechera, entre otros) y decoraciones adicionales como figuras comestibles, galletas y mucho más.

Este pan se elabora con harina, sal, azúcar, levadura, agua, mantequilla y huevo, además de semillas de anís o ralladura de naranja y frutas cristalizadas (principalmente higo, acitrón y ate de color rojo). Y por sus mismos ingredientes puede clasificarse dentro del grupo alimenticio de los carbohidratos Gentileza Las Violetas

Comer porciones moderadas y acompañar la rosca de reyes con bebidas como el café sin leche o té son algunas de las recomendaciones más apropiadas para mantener un balance alimenticio.

Y es que acompañar una rebanada de este pan con preparaciones como el chocolate caliente, el atole o champurrado incrementan de manera significativa la ingesta de calorías.

Por ejemplo, la guía del Instituto Mexicano del Seguro Social señala que una taza de chocolate caliente (de 240 mililitros) aporta aproximadamente 288 calorías. Sumando las que contiene el trozo de rosca, el consumo total sería de hasta 457 o más.

Si bien mejorar la alimentación es uno de los propósitos de principio de año para muchas personas, Mariana Isabel Valdés Moreno, académica y nutricionista de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, explica que no es necesario someterse a dietas extremas o rutinas de ejercicio extenuantes.

La mejor opción para disfrutar los alimentos de temporada es comerlos con moderación. Además de tu rosca de reyes como postre, mantén la ingesta de verduras con fibra, frutas con antioxidantes, cereales naturales con vitaminas y proteína.

Un trozo de rosca de reyes no tiene por qué ser visto como un alimento “pesado”, sino como un postre que puede disfrutarse al elegir porciones adecuadas y acompañarla con bebidas saludables.