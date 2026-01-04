La receta de la abuela para hacer la rosca de Reyes tradicional, sencilla y deliciosa

A pocos días de celebrar la llegada de los Reyes Magos, tener una rosca en la mesa el 6 de enero es casi imprescindible para algunas familias argentinas. Esto se volvió una tradición de años que es ideal para compartir en el desayuno o en la merienda, acompañada específicamente de un mate. Para aquellos adeptos de este plato dulce, a continuación les compartimos la receta de la abuela para lograr un resultado esponjoso, rico y con un sabor típico al de antaño.

Cómo hacer la rosca de Reyes tradicional antes del seis de enero (Fuente: Pexels)

La rosca de Reyes surgió en la gastronomía española y francesa durante la Edad Media, producto de una evolución en los festejos por el solsticio de invierno de los romanos. Con la llegada de los colonos españoles, esa costumbre se replicó por América Latina y en la Argentina ganó mayor incidencia tras el fuerte flujo inmigratorio del siglo XX. En estas fechas es uno de los productos estrella en las panaderías, tan así como el pan dulce en Navidad.

La rosca de Reyes surgió en la España y Francia de la Edad Media y con el paso de los siglos se volvió tradición en América Latina (Fuente: Pexels)

La rosca de Reyes de la abuela en solo cinco pasos

Ingredientes:

Para la esponja

30 g de levadura.

1 cucharada de miel.

120 cc de leche entera.

Para la masa

500 g de harina 0000.

3 huevos.

150 g de azúcar.

100 g de manteca.

1 pizca de sal.

Ralladura de 1/2 limón.

Ralladura de 1/2 naranja.

Para la crema pastelera

4 huevos.

300 g de azúcar.

100 g de harina 0000.

40 g de almidón de maíz.

1 litro de leche entera.

Esencia de vainilla 1 cucharadita.

Para la decoración

Cerezas al marraschino.

Azúcar granulada.

Crema pastelera.

Frutas abrillantadas.

Almíbar c/n.

Paso a paso:

1 Creá la esponja o masa fermentada

En un recipiente pequeño mezclá la leche tibia, la miel y la levadura. Dejá que crezca cubierta por una servilleta. Debe formarse una consistencia esponjosa y aireada.

2 Para la masa principal

Mezclá en un bol la harina con la sal y luego volcá en una mesada. Al mismo tiempo hacé una corona y dentro rompé los huevos. Añadí la azúcar y las ralladuras. Mezclá todo.

Incorporá poco a poco la harina de los laterales y agregá la esponja. Cuando formes un bollo liso, dejalo descansar por 1 hora hasta que duplique su tamaño.

Pasado el tiempo, incorporá la manteca pomada y formá una rosca. Colocá en el molde tradicional y dejala reposar 30 minutos.

3 Decoración

Hacé la crema pastelera (cocinar en una olla la leche con los huevos, el almidón de maíz, la azúcar, la vainilla y la harina). Una vez lista decorá inclusive con los demás dulces: cerezas al marraschino, azúcar granulada y frutas abrillantadas.

4 Cocción

Al finalizar, cociná en un horno a 180 °C hasta que la superficie esté dorada.

Dejá reposar en el horno una vez apagado hasta que se entibie.

5 Decoración final

Prepará un almíbar con azúcar y agua. Cuando su consistencia sea casi sólida, cubrí la superficie de la rosca terminada. Esperá a que se enfríe para consumir.

Receta tradicional de la rosca de reyes

Tiempo de cocción de la rosca: 45 minutos.

Tiempo de preparación total: 2 horas y 25 minutos.