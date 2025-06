Tiene 102 años, es el médico activo más antiguo del mundo y reveló cuál es el enemigo de la longevidad

En las redes sociales abundan los gurús que aconsejan a los usuarios cómo llevar una vida más sana, pero no siempre es el modo correcto o aquellos lineamientos no están bajo supervisión de un profesional. Sin embargo, hay algunos que sí lo son, como Howard Tucker, de 102 años, que a su edad no solo ejerce como médico, sino que tiene un Récord Guinness por estar en funciones tras pasar la barrera del siglo. Ahora se dedica a concientizar a todo el mundo y reveló cuál es el enemigo verdadero de la longevidad.

Howard Tucker es un neurólogo estadounidense que nació en Cleveland en 1922. Hace ocho décadas que se dedica a la medicina y, lejos del retiro, aún sigue en pie con la intención de llevar un mensaje de entusiasmo para las personas mayores.

Howard Tucker todavía da clases, aunque ya no tiene pacientes. En la actualidad también se dedica a hablar de cómo ser más longevo (Fuente: TODAY)

A finales de mayo fue invitado al programa televisivo Today, donde se explayó acerca de aquellas cuestiones mentales que afectan a una persona cuando envejece. Además, destacó algunos puntos para tener en cuenta con el objetivo de alcanzar los 100 años en buen estado y si se quiere, también superarlos.

El secreto de la longevidad de Howard Tucker

A su edad, el Libro Guinness de los Récords lo nombró el médico en ejercicio más antiguo del mundo. Aunque dejó de atender hace algunos años, todavía da clases en la universidad.

“Creo que la jubilación es enemiga de la longevidad”, dijo el profesional de la salud entre risas. “Tenés que tener un propósito en la vida, levantarte por la mañana y saber qué vas a hacer”, añadió con tenacidad.

Tucker se adaptó rápido a las nuevas tecnologías, no se refugió en la queja o el rechazo, que reconoce, afectan gravemente la autoestima. Por ello utiliza su notebook para el trabajo y el smartphone a diario. Incluso, tiene un perfil en TikTok donde reproduce sus mensajes para llegar a más gente. Pese a que le parece todo un “misterio”, de igual manera es una estrella viral. “Lo único que puedo sacar de esto es que, si vivís lo suficiente, la gente se inspira en tu vida”, reflexionó.

Tucker trabajó casi ocho décadas como neurólogo y ahora se dedica a hablar de la salud mental en la adultez mayor (Fuente: TODAY)

Acerca de la jubilación, el neurólogo explicó que no está dentro de su proyecto a corto plazo, en particular porque entiende que es la razón por la que un individuo tiende a morir. “Uno puede enfrentar un posible marchitamiento”, señaló y advirtió que en el peor de los casos puede terminar hasta en un hogar de ancianos, algo que pretende evitar.

A Tucker le encanta estar activo, su salud es sólida, a pesar de que ya no tiene la misma agilidad o rapidez que antes. “Es divertido seguir vivo y trabajando. Es un trabajo maravilloso. Cada día aprendo algo nuevo”, sostuvo con alegría.

El doctor Howard Tucker tiene presencia en TikTok

La vida del neurólogo se presentó como un ejemplo para aquellos que no encuentran una salida y que permanecen en un estado de comodidad dentro del estancamiento. Tucker sobrevivió a la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, las crisis financieras posteriores, la Guerra Fría y la pandemia de coronavirus.

Howard Tucker practica baseball en el parque central de Cleveland (Fuente: Guiness World Records)

En la década de los 80 se rompió el cuello mientras esquiaba, pero se recuperó de inmediato. Cuando cumplió 100 años, un familiar lo contagió de COVID-19 y, a pesar de los pronósticos, sorteó la enfermedad con decisión a que seguiría con vida. Y así lo hizo.

En el Libro de los Récords Guinness sugirió que la longevidad depende de varios factores: “La herencia y los antecedentes familiares son un buen comienzo. Sin embargo, deben complementarse con moderación en la nutrición, el alcohol y la felicidad”. Su receta es sencilla: “Ser amable, ser feliz, no fumar y no odiar”.

La madre de Tucker murió a los 84 años y su padre a los 96. Él no tuvo problemas cardíacos, cáncer o demencia. Su estado físico y mental son los mejores y siempre equilibró la alimentación con el ejercicio y el trabajo. “Nunca pienso en la muerte. Estar vivo es saber que vas a morir porque la vida es una enfermedad mortal. Y así la vivo”, concluyó.