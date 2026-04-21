Tim Spector, experto en microbiota, sobre los beneficios del consumo de café: “Hay mejores indicadores de salud metabólica y cardiovascular”

Millones de personas en el mundo comienzan su día consumiendo café. Esta tradición llamó la atención de los expertos que decidieron analizar los posibles efectos de esta bebida en los distintos organismos. La mayoría de las investigaciones coinciden en que su ingesta moderada es muy buena para la salud.

Por ejemplo, la Asociación Americana del Corazón sostiene que beber café con moderación no representa riesgos para el sistema cardiovascular. Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) establece que hasta 400 miligramos diarios de cafeína pueden ser tolerados por la mayoría de los adultos sanos.

Siguiendo esta misma línea, el médico y divulgador británico Tim Spector compartió en sus redes sociales una investigación que él mismo realizó junto a otros científicos y en la que analizó la microbiota de 22 mil personas en 25 países para comprender cómo el café afecta a los microbios que se almacenan en el organismo.

Mantener un consumo de hasta tres o cuatro tazas diarias dentro de una dieta equilibrada puede ser suficiente para favorecer la salud intestinal (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

Los resultados mostraron una relación clara entre el consumo de café y la diversidad bacteriana. “Identificamos más de 100 especies bacterianas relacionadas con el consumo de café”, explicó Spector, quien además señaló que “los bebedores de café tienen un microbioma intestinal más rico que los no bebedores”.

“La más destacada fue Lawsonibacter asaccharolyticus, que era entre 6 y 8 veces más abundante en los consumidores habituales de café”, continuó detallando sobre sus hallazgos. Este microorganismo, que también puede encontrarse en personas que no toman café, parecería activarse y multiplicarse al entrar en contacto con los compuestos de la bebida.

“Curiosamente, esta misma relación se mantuvo para el café descafeinado, lo que sugiere que los efectos no provienen de la cafeína, sino de la rica mezcla de compuestos vegetales del café, como los polifenoles”, remarcó en su video viral, que ya cuenta con más de 100 mil reproducciones.

Tim Spector habla sobre la importancia del consumo de café de manera diaria

Desde esta perspectiva, el café actuaría como un modulador de la microbiota, favoreciendo un entorno intestinal más diverso y equilibrado. Este factor es clave, ya que una mayor diversidad bacteriana suele estar relacionada con una mejor salud general. “En otras palabras, la química del café podría ayudar a explicar por qué quienes lo consumen habitualmente suelen tener mejores indicadores de salud metabólica y cardiovascular”, cerró el experto.

Los resultados de esta investigación refuerzan la idea de que pequeñas rutinas diarias pueden tener un impacto significativo en el bienestar. En este caso, el café, tanto con cafeína como descafeinado, podría formar parte de una alimentación que ayuda al cuidado del intestino y del sistema cardiovascular.

¿Cómo consumir el café por las mañanas para aprovechar sus beneficios?

Para obtener estos efectos positivos, los especialistas coinciden en que la clave está en el consumo moderado y en la forma en que se incorpora a la rutina. Lo ideal es optar por café solo o con bajo contenido de azúcar, ya que los agregados en exceso —como jarabes, cremas o endulzantes— pueden contrarrestar sus beneficios. Además, se recomienda consumirlo por la mañana o en las primeras horas del día, cuando el organismo puede aprovechar mejor sus propiedades sin afectar el descanso.