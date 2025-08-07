Tres comidas esenciales para estimular el crecimiento capilar
Hay múltiples alimentos ricos en biotina que se pueden integrar a la dieta para que crezca el cabello; conocé cuáles son en esta nota
- 2 minutos de lectura'
¿Lo que comés afecta tu cabello? ¡Absolutamente! Como sucede con todos los aspectos de nuestra salud, la alimentación juega un papel de suma importancia en la apariencia y el cuidado del cabello. Todo lo que una persona come se ve reflejado en la imagen.
Una mala alimentación dará como resultado un cuerpo no tan sano que inevitablemente también tendrá una piel y cabello opacos y secos. La buena noticia es que sucede exactamente lo mismo en el caso contrario, así que poné atención porque estos son los tres alimentos que no pueden faltar en la dieta.
¿Qué comer para que crezca el cabello?
Para asegurar que el pelo crezca como nunca, y que también luzca brillante y sedoso, es primordial incluir en la dieta alimentos ricos en proteína, biotina, hierro, y hasta zinc. A continuación, los tres alimentos que ayudan a que crezca el cabello y que se pueden incorporar a la dieta de formas muy variadas.
Ácidos grasos
De acuerdo con la base de datos de WebMD, el principal tipo de alimento que hace que crezca el cabello son aquellos ricos en omega-3. La mejor parte es que se puede preparar el salmón o atún de la forma que quieras y sus beneficios son los mismos.
Proteína
Como mencionamos anteriormente, la proteína también es necesaria para que el cabello crezca, y la mejor fuente de proteína que puedes encontrar (incluso si no comés carne) son los huevos y la soja. Igual que tu fuente de ácidos grasos, pueden cocinarse y combinarse de distintas formas, por lo que no hay que preocuparse de comer huevo hervido todos los días.
Ácido fólico
Finalmente, el ácido fólico tiene muchos beneficios para la salud, pero su mejor cualidad es que también ayuda a que crezca el cabello. E incluirlo en tu dieta para que crezca el cabello es bastante fácil, simplemente asegúrate de consumir, tomate, lentejas, y cítricos.
*Por Lizbeth Fernández
Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Otras noticias de Alimentación saludable
- 1
Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Venezuela y Ecuador, por las Eliminatorias 2026
- 2
Anses: cuándo cobro la jubilación de agosto si mi DNI termina en 0
- 3
Somos Buenos Aires: la tercera vía se rompió en la Provincia
- 4
Noche negra para el Gobierno: la oposición rechazó en Diputados media docena de decretos desregulatorios de Sturzenegger