Tres comidas esenciales para estimular el crecimiento capilar

¿Lo que comés afecta tu cabello? ¡Absolutamente! Como sucede con todos los aspectos de nuestra salud, la alimentación juega un papel de suma importancia en la apariencia y el cuidado del cabello. Todo lo que una persona come se ve reflejado en la imagen.

Una mala alimentación dará como resultado un cuerpo no tan sano que inevitablemente también tendrá una piel y cabello opacos y secos. La buena noticia es que sucede exactamente lo mismo en el caso contrario, así que poné atención porque estos son los tres alimentos que no pueden faltar en la dieta.

¿Qué comer para que crezca el cabello?

Para asegurar que el pelo crezca como nunca, y que también luzca brillante y sedoso, es primordial incluir en la dieta alimentos ricos en proteína, biotina, hierro, y hasta zinc. A continuación, los tres alimentos que ayudan a que crezca el cabello y que se pueden incorporar a la dieta de formas muy variadas.

Ácidos grasos

De acuerdo con la base de datos de WebMD, el principal tipo de alimento que hace que crezca el cabello son aquellos ricos en omega-3. La mejor parte es que se puede preparar el salmón o atún de la forma que quieras y sus beneficios son los mismos.

Los órganos que más se benefician cuando se incluye atún en la alimentación son el corazón, cerebro, ojos, músculos, huesos y el sistema inmunológico; además es clave para tener un cabello sano FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

Proteína

Como mencionamos anteriormente, la proteína también es necesaria para que el cabello crezca, y la mejor fuente de proteína que puedes encontrar (incluso si no comés carne) son los huevos y la soja. Igual que tu fuente de ácidos grasos, pueden cocinarse y combinarse de distintas formas, por lo que no hay que preocuparse de comer huevo hervido todos los días.

Los huevos son esenciales para una dieta saludable y un cabello sano (Imagen de carácter ilustrativa: iStock)

Ácido fólico

Finalmente, el ácido fólico tiene muchos beneficios para la salud, pero su mejor cualidad es que también ayuda a que crezca el cabello. E incluirlo en tu dieta para que crezca el cabello es bastante fácil, simplemente asegúrate de consumir, tomate, lentejas, y cítricos.

Una porción de 100 gramos de lentejas cocidas contiene alrededor de 180 a 200 microgramos de ácido fólico, lo que representa casi el 50% del requerimiento diario para un adulto (Foto: Pixabay)

*Por Lizbeth Fernández