Un dermatólogo reveló qué cinco hábitos que parecen inofensivos destruyen el colágeno

El especialista en dermatología, Emiliano Grillo, a través de sus redes sociales, habló de los hábitos que parecen inofensivos, pero que realmente destruyen el colágeno y muchos lo desconocen.

El colágeno es una proteína cuya principal función es mantener unidas las diferentes estructuras del organismo, ya que está presente en los tendones, los huesos, los músculos, la piel y el cartílago, entre otros, según el portal Cuídate Plus.

Hay muchos tratamientos para intentar recuperar el colágeno perdido Pexels

A medida que pasa el tiempo, el cuerpo comienza a envejecer; por ende, la producción de colágeno se reduce gradualmente a partir de los 25-30 años. También hay disminución cuando se realizan ejercicios intensos o actividades que lo desgastan en exceso.

Por otro lado, una buena alimentación y una hidratación adecuada son esenciales para que la piel tenga una buena apariencia y no luzca flácida. El colágeno es importante para la piel por todas las funciones que cumple. Por ello, el dermatólogo Grillo recomienda evitar cinco hábitos que, aunque parecen inofensivos, son perjudiciales para la salud.

Estos son los cinco hábitos que están destruyendo el colágeno, según Emiliano Grillo

En primer lugar, se encuentra la falta de sueño, ya que durante el descanso el cuerpo realiza procesos de reparación y regeneración celular, que incluyen la producción de colágeno. “Cinco hábitos que están destruyendo tu colágeno. En primer lugar, dormir poco o tener un sueño de mala calidad. Sabemos que es durante el sueño cuando se repara y regenera nuestro colágeno, por lo que es muy importante descansar bien”, manifestó.

Otro de los factores que deteriora esta proteína es la exposición excesiva al sol, ya que los rayos ultravioleta generan oxidación. Por ello, es importante usar protector solar y evitar la exposición directa. “En segundo lugar, el exceso de sol. Sabemos que la exposición solar produce oxidación y genera radicales libres, los cuales destruyen el colágeno y la elastina”, agregó.

Aunque el ejercicio es importante para preservar la tersura y firmeza de la piel, debe hacerse con moderación, ya que en exceso puede debilitar el colágeno. “En tercer lugar, el entrenamiento de fuerza. El músculo sostiene la piel, por lo que es importante hacer ejercicio para preservar la tersura y firmeza de nuestra piel, pero debe ser con moderación y no en exceso”, manifestó.

Con el paso de los años, la piel deja en evidencia la reducción de colágeno Pexels

Si bien es cierto que el consumo excesivo de azúcar produce ciertas enfermedades, lo que muchos no saben es que también contribuye a la disminución del colágeno, lo que provoca que la piel pierda elasticidad y resistencia. “Otro de los hábitos que parece inofensivo es el consumo de azúcar. La glicación es el enemigo silencioso de nuestro colágeno”, explicó.

Por otro lado, el estilo de vida de cada persona es importante, ya que el estrés crónico y la falta de sueño no solo destruyen esta proteína, sino que también aceleran los signos del envejecimiento. “Por último, está el estrés crónico. El estilo de vida actual es el enemigo número uno de nuestro colágeno, ya que la inflamación crónica degrada tanto el colágeno como la elastina”, concluyó.

Por Wendys Pitre Ariza