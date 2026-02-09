Vitamina de “oro”: el suplemento que regula la circulación

Los especialistas en nutrición analizan el impacto de la vitamina de oro en el sistema vascular de los adultos. Estos componentes protegen las células ante el desgaste natural y aseguran el transporte de oxígeno por el organismo. La elección de nutrientes adecuados previene daños en las arterias y favorece el funcionamiento del corazón.

¿Cuál es la vitamina de “oro” que regula la circulación?

La vitamina E protege las células de los daños que causan los radicales libres. Estos elementos nocivos se acumulan en ocasiones en el organismo. Perjudican moléculas vitales como el ADN, los lípidos y las proteínas. El nutriente resguarda la estructura celular ante el estrés oxidativo. La sustancia previene la oxidación del colesterol LDL. Esta acción específica disminuye el riesgo de formación de placas en las paredes arteriales. El flujo de sangre mejora de forma directa mediante este proceso preventivo.

Un hombre murió en el Reino Unido, por insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal, tras ingerir de manera excesiva suplementos de vitamina D Imagen de drobotdean en Freepik

La evidencia científica sugiere que este componente ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, lo que mejora la circulación general. Los pacientes con niveles altos de colesterol reciben beneficios particulares de esta función dilatadora, ya que el transporte de nutrientes ocurre con fluidez cuando los conductos mantienen su flexibilidad. La protección de las células contra el daño externo asegura un sistema circulatorio eficiente. El bienestar del corazón depende de la neutralización constante de los radicales libres.

Por otro lado, la vitamina C resulta esencial para la síntesis de colágeno en el cuerpo humano, una proteína que funciona como un componente estructural clave en las paredes de los vasos sanguíneos. La integridad de las arterias depende de la producción adecuada de este tejido conectivo y este nutriente actúa como un potente antioxidante en el sistema vascular. La protección alcanza a las células endoteliales frente a los efectos perjudiciales de los radicales libres. La función vascular experimenta una mejora notable con la presencia de esta sustancia.

La vitamina C facilita la síntesis de colágeno y refuerza la estructura de las paredes vasculares para asegurar un transporte sanguíneo eficiente en todo el organismo ROSSANDHELEN 2019

El transporte correcto de sangre y nutrientes a través de los conductos requiere vasos resistentes. La vitamina C potencia este mecanismo y asegura el bienestar del sistema circulatorio. Ambas vitaminas se asocian con la mejora del transporte de sangre en adultos. La elección de los complementos adecuados desempeña un papel crucial en la búsqueda del equilibrio físico. Los expertos debaten sobre la efectividad de cada opción para regular el sistema. La formación de colágeno permanece como una de las funciones más destacadas para la salud de las venas.

Fuentes naturales de nutrientes para el sistema circulatorio

La dieta diaria ofrece diversas fuentes para incorporar estos componentes de manera natural:

Nueces y semillas : almendras, avellanas, cacahuetes, nueces, semillas de girasol, semillas de calabaza y semillas de sésamo son excelentes fuentes de vitamina E.

: almendras, avellanas, cacahuetes, nueces, semillas de girasol, semillas de calabaza y semillas de sésamo son excelentes fuentes de vitamina E. Aceites vegetales : aceite de germen de trigo, aceite de girasol, aceite de cártamo y aceite de almendra son ricos en vitamina E.

: aceite de germen de trigo, aceite de girasol, aceite de cártamo y aceite de almendra son ricos en vitamina E. Verduras de hojas verdes : espinacas, brócoli, acelgas y kale son algunas verduras que contienen vitamina E.

: espinacas, brócoli, acelgas y kale son algunas verduras que contienen vitamina E. Palta : esta fruta es una excelente fuente de vitamina E, además de ser rica en grasas saludables.

: esta fruta es una excelente fuente de vitamina E, además de ser rica en grasas saludables. Frutos secos: pasas, dátiles y damascos secos contienen vitamina E.

La ingesta de semillas, aceites vegetales y frutos secos aporta los antioxidantes necesarios para mantener la flexibilidad de los vasos sanguíneos

Pescados grasos : algunos pescados como el salmón, la trucha y el arenque contienen vitamina E, aunque en cantidades más pequeñas en comparación con otros alimentos mencionados.

: algunos pescados como el salmón, la trucha y el arenque contienen vitamina E, aunque en cantidades más pequeñas en comparación con otros alimentos mencionados. Hortalizas : batata, pimiento rojo y tomate también contienen cantidades significativas de vitamina E.

: batata, pimiento rojo y tomate también contienen cantidades significativas de vitamina E. Cereales y productos integrales: algunos cereales y productos integrales, como el germen de trigo y el salvado de trigo, contienen vitamina E.

Riesgos y precauciones ante la ingesta de complementos

El uso de suplementos requiere una evaluación previa de las necesidades individuales de cada persona, ya que la evidencia científica sobre la efectividad de estas sustancias presenta resultados mixtos. Algunos estudios no encuentran beneficios significativos en todos los perfiles de pacientes. Las dosis muy altas de vitamina E resultan perjudiciales para la salud humana. El riesgo de hemorragia aumenta ante una ingesta excesiva de este componente. La consulta con un médico es fundamental antes de iniciar cualquier tratamiento con complementos vitamínicos.

Los pacientes que toman medicamentos anticoagulantes deben extremar los cuidados, ya que la interacción entre los fármacos y los suplementos altera la respuesta del organismo. La orientación profesional personalizada considera la salud general y la dieta previa del sujeto. El mantenimiento de una alimentación equilibrada y variada promueve la salud cardiovascular a largo plazo. La inclusión de una amplia gama de nutrientes garantiza el funcionamiento óptimo del corazón.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.